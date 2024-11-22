Осторожно, водители! Риск столкновений с дикими животными значительно возрастает с наступлением минусовых температур

По словам руководителя отдела предотвращения ущерба Союза страховых обществ Эстонии (EKsL) Юлли Рейметс, риск столкновений с дикими животными значительно возрастает с наступлением минусовых температур и появлением снега. „После длительной теплой осени с наступлением холодной погоды поведение косуль и лосей, а также их предпочтения в выборе пищи начинают изменяться. Например, косули собираются в зимние стада, которые могут насчитывать до десяти особей. Если на обочине дороги замечено движение, водителям следует проявить особую осторожность. Если у обочины заметно движение, животных может быть больше, чем видно на первый взгляд“, – подчеркнула Рейметс.

Рейметс отметила, что дикие животные способны правильно оценивать скорость движения только до 50 километров в час. „Не стоит ожидать, что животные сами станут избегать автомобиля, движущегося на высокой скорости. При выборе скорости движения следует учитывать, что осенние сумерки и дожди значительно снижают видимость. Зимние погодные и дорожные условия ухудшают управляемость автомобилем и увеличивают тормозной путь“, – добавила Рейметс.

В прошлом году было зафиксировано 4326 столкновений с дикими животными, а общий ущерб по каско (добровольному страхованию транспортного средства) составил 12 миллионов евро. Поскольку не все автомобили имеют страховку каско, реальное количество аварий может быть выше. По данным Департамента транспорта, на государственных дорогах Эстонии ежегодно фиксируется около 6000 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Средний ущерб от столкновения с животным на транспортном средстве составил 2870 евро, что превышает среднюю сумму убытков по добровольному дорожному страхованию.