Проведено исследование культуры дорожного движения в странах Балтии. Какие замечены различия?(1)
Движущиеся по одной дороге с разными скоростями транспортные средства вызывают напряженность и множество опасных ситуаций. Согласно проведенному If Kindlustus опросу, серьезную проблему для многих пешеходов представляют проносящиеся мимо них водители самокатов и велосипедисты.
Опрос показал, что половину пешеходов беспокоит проносящиеся на скорости пользователи электросамокатов, и четверть – быстро едущие велосипедисты. Поскольку в Эстонии не везде есть велосипедные дорожки, едущие по проезжей части велосипедисты раздражают также автомобилистов. Пятую часть из них беспокоят велосипедисты, едущие по обочине, а более четверти – пробирающиеся между машинами.
По словам руководителя отдела If Kindlustus по нанесенному транспортным средствам ущербу Таави Крууса, опрос показал, что люди стремятся по возможности быстро и беспрепятственно добраться до места назначения, однако транспортные средства, движущиеся с разной скоростью по одной с ними дороге, являются источником как опасности, так и напряжения.
„Конечно, было бы безопаснее, если бы у нас были отдельные дороги для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов, но, к сожалению, их меньше, чем нужно. Поэтому необходимо понимание всех сторон и, прежде всего, автомобили должны при обгоне велосипедистов проявлять достаточные меры предосторожности, а велосипедисты и водители самокатов должны снижать скорость, проезжая мимо пешеходов. Такая привычка помогла бы существенно снизить как напряженность в обществе, так и число несчастных случаев“, – пояснил Круус.
Результаты исследования показали, что пробирающиеся между автомобилями велосипедисты беспокоят автомобилистов больше, чем мотоциклисты и водители мопедов. Если велосипедисты доставляют беспокойство более четверти автомобилистов, то водители других видов транспорта – менее пятой части.
Сами водители самокатов и велосипедисты считают, что не мешают другим
К удивлению, выяснилось, что только 1% водителей самокатов и 5% велосипедистов признались, что позволяют себе слишком быстро проезжать мимо людей по велосипедно-пешеходной дорожке или могут раздражать водителей, проезжая между автомобилями.
„Конечно, это вопрос восприятия: осознает ли человек, что он может мешать другим или нет. Боюсь, многие удивятся, что, например, по велосипедно-пешеходной дорожке проезжать мимо пешеходов следует со скоростью чуть большей, чем скорость пешехода. Тот факт, что с кем-то до сих пор не произошло несчастья, не означает, что он ведет себя правильно. Такую же вежливость и осторожность должны проявлять автоводители по отношению к велосипедистам“, — добавил Круус.
При сравнении культуры дорожного движения в странах Балтии можно заметить, что несущиеся по тротуару электросамокаты беспокоят почти половину пешеходов во всех странах, тогда как жителей Эстонии – едущие там же велосипедисты, литовцев – велосипедисты, водители мопедов и мотоциклисты, пробирающиеся между машинами по городским улицам. Жители Латвии наиболее спокойно относятся к разным видам транспорта, движущимся с ними по одной дороге.
В проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве опросе приняли участие чуть более 1000 человек от каждой страны.
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