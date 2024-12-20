Исследование: каждый пятый участник ДТП на парковке скрывается с места происшествия

Исследование показало, что более четверти эстонских водителей были участниками происшествий на парковках, а среди людей старше 55 лет этот показатель составляет более трети. Хотя можно было бы предположить, что такие столкновения обычно происходят с жителями крупных городов, исследование показало, что с подобными ситуациями сталкивались жители всех регионов.

По словам Таави Крууса, руководителя группы по ущербу транспортным средствам If Kindlustus, мы часто слышим о парковках крупных торговых центров как о проблемных местах, но много происшествий случается и в небольших городах.

„Почти половина всех происшествий с автомобилями происходит на парковках. Безусловно, можно в какой-то мере себя обезопасить, если избегать посещения торговых центров и магазинов в часы пик. Но даже если вы очень внимательны, нельзя исключить вероятность того, что кто-то может, например, помять дверь вашего автомобиля. Причем и это является дорожно-транспортным происшествием, которое следует зарегистрировать соответствующим образом“, – уточнил Круус.

Две трети людей, попавших в ДТП на парковке, сталкивались с этим однажды, одна треть – два-три раза, а некоторые даже больше. В половине случаев виновником происшествия была другая сторона, в трети случаев – водитель, отвечавший на вопросы исследования, а 15% попадали участвовали в автомобильных происшествиях на парковке как в роли виновника, так и в роли пострадавшего.