Владельцам транспортных средств стали активнее напоминать об их обязанности

Член правления LKF Лаури Потсепп отметил, что каждый может оказаться в ситуации, когда забывает продлить договор дорожного страхования. „В таком случае водителю грозит штраф, а при причинении ущерба страховщик сначала возместит его пострадавшему, но затем взыщет эту сумму с владельца транспортного средства. Чтобы избежать этих негативных последствий, у LKF и страховщиков появится обязанность более активно напоминать о необходимости заключения договора и о последствиях его отсутствия“, – отметил Потсепп.

LKF начал отправлять новые напоминания с 19 ноября. Ежедневно отправляется около 1000 напоминаний. В напоминаниях также есть ссылка на веб-калькулятор для сравнения цен на дорожное страхование www.lkf.ee/kalkulaator , за функционирование которого отвечает LKF. 20% получателей напоминаний пользуются калькулятором. Еще больше людей благодаря напоминаниям избегают вождения без страховки.

По словам Потсеппа, электронное письмо отправляется за несколько дней до окончания договора и только в том случае, если договор еще не был продлен. „Люди получают напоминание на официальный адрес электронной почты, привязанный к их личному коду ( isikukood@eesti.ee ) , а предприятия – на адрес электронной почты, зарегистрированный в коммерческом регистре. Поэтому стоит убедиться, что ваш официальный электронный адрес перенаправлен на тот, который вы регулярно проверяете“, – сказал Потсепп.

„Вторичное уведомление LKF отправляет после истечения срока действия договора, если он не был продлен. Рекомендую оформить договор дорожного страхования с автоматическим продлением или обновить его за несколько дней до окончания действующего страхового периода“, – сказал Потсепп.