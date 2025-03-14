Получить пособие на ребенка, выйти замуж, развестись или продать недвижимость: что изменится в Эстонии для граждан РФ с 19 марта?

Это связано с тем, что в связи с истечением срока действия договора с 19 марта 2025 года изменится и способ признания в Эстонии и в России официальных документов, выданных в другой стране. Иноформация и перечень документов указаны на сайте Нотариальной Палаты, свои разъяснения давали различные департаменты. Но люди все равно не понимают, в каких именно ситуациях и как будет требоваться заверение документа, выданного в России, апостилем. Ведь для этого придется ехать в РФ.

Нарвитянка Светлана, которая родилась в одной из бывших союзных республик, беспокоится: ей тоже нужно будет апостилировать документы? Является ли Россия преемницей СССР в этом случае, ведь фактически документ бы быдан именно в Советском союзе.

Другая нарвитянка - Илона - имеет свидетельство о рождении, выданное в России. И пытается выяснить, в каких именно случаях может здесь, в Эстонии, понадобиться этот документ. Гражданин Эстонии Алексей интересуется, нужно ли заверять апостилем эстонские документы при подаче на российскую визу. А гражданин России Евгений, который продлевает ВНЖ своей супруги на основания воссоединения семьи, волнуется о том, надо ли теперь ехать в РФ, чтобы заверить апостилем из свидетельство о браке, выданное в России.

RusDelfi рассмотрел все нюансы, которые принесет с собой истечение срока договора между двумя странами, и на понятных примерах объясняет, что именно изменится и как надо действовать.

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