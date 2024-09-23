Союз автошкол: неспособность Департамента транспорта составить вопросы по теории вождения привела к хаосу
Автошколы, как отмечает объединяющая их организация, сыты по горло некомпетентностью чиновников Департамент транспорта и считают, что ответственные за составление экзаменационных вопросов по теории вождения должны подать в отставку.
По мнению Союза автошкол, вопросы государственного экзамена по теории вождения непонятно сформулированы, новые рисунки усложняют ответы, часть вопросов введена в систему неправильно (например, ответ повторяет вопрос).
Как отметил в обращении к гендиректору Департамента транспорта Союз автошкол, ненормально, что экзамен сдают только около 10 процентов экзаменуемых. Союза автошкол считает, что это исключительный случай в истории Эстонии, подобного прецедента нет нигде в Европе. Предыдущее обновление экзаменационных вопросов в 2019 году не привело к многократному снижению числа сдавших экзамен. Однако чиновники отдела водительских прав не видят проблемы, не намерены принимать какие-либо меры и обвиняют автошколы.
Как отметил Союз автошкол, за лето 2024 года преподаватели не стали хуже преподавать, ученики не стали в шесть-семь раз глупее за неделю, форматы обучения и образовательные платформы не стали менее качественными. Это очередное проявление некомпетентности отдельных чиновников. Человек без профессионального образования и опыта не может заниматься организацией экзамена по теории вождения лишь потому, что он является чиновником и имеет водительские права, заявил Союз автишкол, добавив, что годами указывали на серьезные и системные проблемы в проведении государственных экзаменов, но это не дало результатов.
„Однако на этот раз ситуация будет иметь далеко идущие последствия. По сути, по всей Эстонии остановлен процесс подготовки водителей и сдачи экзаменов, так как из-за экзамена по теории невозможно перейти к экзамену по вождению. Среди прочего это затрагивает Cилы обороны, и обучение призывников уже отстает от графика, что создает серьезные проблемы для безопасности Эстонии“, – считает Союз автошкол.
Обращаясь с генеральному директору, Союз автошкол настаивает на том, чтобы Департамент транспорта при первой же возможности удалил новые экзаменационные вопросы, провел основательный внутренний аудит, а также освободил от исполнения служебных обязанностей тех чиновников, чья некомпетентность привела к сложившейся ситуации.
В заключение Союз автошкол отметил в своем обращении, что предложит автошколам не отправлять учащихся на государственный экзамен по теории вождения, так как в ходе экзамена знания не проверяются, для сдающих его он оборачивается лишь расходами в виде государственной пошлины. Союз автошкол выразил также надежду, что на этот раз за нашим обращением последуют конструктивные и оперативные действия по решению проблем и восстановлению доверия автошкол к Департаменту транспорта.
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