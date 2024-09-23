Союз автошкол: неспособность Департамента транспорта составить вопросы по теории вождения привела к хаосу

По мнению Союза автошкол, вопросы государственного экзамена по теории вождения непонятно сформулированы, новые рисунки усложняют ответы, часть вопросов введена в систему неправильно (например, ответ повторяет вопрос).

Как отметил в обращении к гендиректору Департамента транспорта Союз автошкол, ненормально, что экзамен сдают только около 10 процентов экзаменуемых. Союза автошкол считает, что это исключительный случай в истории Эстонии, подобного прецедента нет нигде в Европе. Предыдущее обновление экзаменационных вопросов в 2019 году не привело к многократному снижению числа сдавших экзамен. Однако чиновники отдела водительских прав не видят проблемы, не намерены принимать какие-либо меры и обвиняют автошколы.

Как отметил Союз автошкол, за лето 2024 года преподаватели не стали хуже преподавать, ученики не стали в шесть-семь раз глупее за неделю, форматы обучения и образовательные платформы не стали менее качественными. Это очередное проявление некомпетентности отдельных чиновников. Человек без профессионального образования и опыта не может заниматься организацией экзамена по теории вождения лишь потому, что он является чиновником и имеет водительские права, заявил Союз автишкол, добавив, что годами указывали на серьезные и системные проблемы в проведении государственных экзаменов, но это не дало результатов.

„Однако на этот раз ситуация будет иметь далеко идущие последствия. По сути, по всей Эстонии остановлен процесс подготовки водителей и сдачи экзаменов, так как из-за экзамена по теории невозможно перейти к экзамену по вождению. Среди прочего это затрагивает Cилы обороны, и обучение призывников уже отстает от графика, что создает серьезные проблемы для безопасности Эстонии“, – считает Союз автошкол.