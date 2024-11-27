„Вопросы стали понятнее и проще“. В конце недели ученики будут сдавать обновленный экзамен по теории вождения

Промах с вопросами в экзамене по теории вождения заставил специалистов Департамента транспорта созвать специальную рабочую группу, чтобы совместно с экспертами решить проблемы. Как отметила руководитель экзаменационного отдела Департамента транспорта Аве Смирнов, было сделано много работы, и уже в четверг, 28 ноября, пришедшие сдавать госэкзамен по теории смогут проверить качество новых тестов.

„Мы поменяли формулировку во всех вопросах. Мы изменили их так, что они стали понятней, проще. Варианты вопросов и ответов стали также короче. Кроме того, если ранее в вариантах ответа был правильный и более правильный ответ, то теперь остался только один правильный ответ и остальные - неправильные. Более легкой формулировкой вопросов мы постарались исключить весьма специфические вопросы, которые подразумевали более глубокие знания вопроса“, - сказала Смирнов.

По словам Смирнов, тест на теорию вождения пока еще не полностью состоит из новых вопросов.

С чего всё началось?

По мнению Союза автошкол, вопросы государственного экзамена по теории вождения были непонятно сформулированы, новые рисунки усложняли ответы, часть вопросов была введена в систему неправильно (например, ответ повторял вопрос).

Как отметил в обращении к гендиректору Департамента транспорта Союз автошкол, ненормально, что экзамен сдают только около 10% экзаменуемых. Союз автошкол считает, что это исключительный случай в истории Эстонии, подобного прецедента нет нигде в Европе.

В Тапаской автошколе все 46 учеников, сдававших экзамен по теории вождения, его завалили.

„Это был большой шок для меня, не знаю теперь, как быть дальше – 46 шли на экзамен, и никто не сдал. Я послал официальный запрос в Транспортный департамент. Там ответили: автошкола плохо подготовила учеников и плохо их учила. Но такого, чтобы все провалились – такого в истории никогда не было!“ – сказал владелец Тапаской автошколы и член правления Союза автошкол Неэме Кюльмаллик.