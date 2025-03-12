Ласнамяэ
12.03.2025, 15:50

Будьте внимательны! 19-летнего и 73-летнего мужчин из Ласнамяэ обманули на тысячи евро

 
Мошенники продолжают охотиться за деньгами жителей Эстонии.
Мошенники продолжают охотиться за деньгами жителей Эстонии.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Мошенники снова обманули жителей таллиннского района Ласнамяэ на крупные суммы.

В полицию поступило сообщение о том, что 5 марта 73-летнему мужчине из Ласнамяэ позвонили и сообщили, что на его имя отправлено два письма, для получения которых необходимо подтвердить свои PIN-коды. Затем мужчине позвонили якобы из банка и сообщили, что на его банковском счете происходят подозрительные транзакции и что находящиеся на счете деньги необходимо перевести в центробанк. Мужчина скачал на свой компьютер программное обеспечение AnyDesk и снова подтвердил PIN-коды. На следующий день мужчина обнаружил, что с его банковского счета украли 19 000 евро.

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Также в полицию поступило сообщение о том, что 6 марта проживающему в Ласнамяэ 19-летнему мужчине позвонили якобы из социального департамента и сообщили, что пересчитывают трудовой стаж. Для этого мужчине якобы необходимо предоставить свой личный код и подтвердить личность через Smart-ID. Далее мужчине позвонили от имени банка и сказали, что на его имя оформлено ходатайство на кредит в Bondora AS на сумму 7500 евро. На следующий день с мужчиной снова связались и сообщили, что для погашения кредита необходимо снять деньги со счета. Для этого мужчина по просьбе звонившего написал на бумаге так называемое заявление, которое передал мошеннику, выдававшему себя за инкассатора. На следующий день мужчина обнаружил, что с его счета были сняты те же 7500 евро.

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