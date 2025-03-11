Тревожная статистика: в прошлом году жители Эстонии столкнулись с четырехкратным количеством угроз онлайн по сравнению с годом ранее

В течение 2024 года услуга Netwatch, защищающая частных и бизнес-клиентов онлайн, реагировала в среднем на 150 различных инцидентов из расчета на одного пользователя в месяц, а в рекордный месяц среднее количество обнаруженных инцидентов на одного пользователя превысило 314. По сравнению с предыдущим годом общее количество угроз, выявленных в течение года, увеличилось более чем в четыре раза и составило около 37 миллионов.

„В цифровом мире ежедневно появляются новые угрозы, и людям уже практически невозможно за всеми ними уследить и быть постоянно бдительными. Мошеннические звонки и сообщения, фальшивые сайты, криптовалютные аферы и ложные лотереи – лишь верхний видимый слой киберпреступности. На самом деле рисков гораздо больше, чем можно подсчитать“, отметила менеджер Elisa по информационной безопасности Май Крафт. „Поэтому очевидно, что во все более опасном цифровом мире пользователям необходимо иметь программные решения, которые помогут снизить риски“.

В прошлом году самыми опасными месяцами были сентябрь, октябрь и ноябрь, а меньше всего угроз для одного пользователя было обнаружено в августе. Подобные результаты наблюдались и в предыдущие годы: в середине и конце лета, а также под Новый год кибермошенники действовали пассивнее, а затем вновь активизировались в осенне-зимний и весенне-летний сезоны.

В прошлом году самый резкий скачок в месячном исчислении произошел в августе-сентябре, когда общее количество кибератак увеличилось в три раза по сравнению с предыдущими месяцами. При сравнении самого опасного и самого спокойного месяца статистика показывает, что разница в количестве обнаруженных кибератак на одного пользователя составляет более 410%.

Угрозы, выявленные в течение года, включают как хорошо известные мошеннические схемы, такие как сообщения, рассылаемые якобы от имени почтовых служб, фишинговые звонки и поддельные э-письма, так и ряд более сложных схем, многие из которых касались известных международных брендов, в том числе их фальшивых сайтов.