„Это был удар по карьере Каи Каллас“. Как мошенники разводят вас на деньги, притворяясь Delfi

Мошенники вновь прикрываются именем Delfi. Если раньше в Facebook они использовали рекламу, основанную на реальных новостях с настоящими авторами портала, то теперь делают упор на фейковые политические темы. Цель все та же - прикарманить ваши деньги.
В Facebook все чаще появляются посты, в которых мошенники используют имя Delfi, создавая фальшивые новости и рекламируя сомнительные инвестиционные схемы. Аферисты имитируют стиль нашего издания, чтобы ввести пользователей в заблуждение и выманить серьезные суммы денег.
В полиции подтверждают: участились случаи, когда мошенники спонсируют фейковые веб-страницы с псевдо-новостями. Такая реклама появляется в разных социальных сетях. Зачастую они выглядят, как реально существующие новостные порталы, но прежде, чем делать выводы о подлинности такой „новости“, следует внимательно к ней присмотреться, комментирует ситуацию руководитель группы веб-полицейских Яна Фролова-Алферьев.
„Например, можно обратить внимание на адрес в поисковой строке – как правило, он не имеет никакого отношения к реальному интернет-изданию, либо же написан с каким-то незначительным отличием, например не Delfi, а De1fi, — говорит специалист. — Нам известно об использовании таких рекламных сообщений, например, в Facebook, Instagram или Telegram. Однако распространяться такие веб-страницы могут где угодно. Все эти новости сводятся к одному – быстрой возможности заработать на каких-то мифических инвестиционных платформах. Такие страницы, созданные мошенниками, выглядят очень правдоподобно — преступники продумывают на этих платформах каждую деталь, а нарисованные графики показывают большие прибыли на, якобы, инвестиционных счетах людей. На самом деле все это – иллюзия, и снять деньги с такого „нарисованного“ счета вы не сможете. Еще одним тревожным звоночком должно стать предложение перевести инвестиционные средства в криптовалюту. Транзакции с криптовалютой крайне сложно отследить, чем как раз и пользуются злоумышленники“.
Полиция рекомендует проверять любые заманчивые предложения хотя бы дважды.
„Вы должны быть уверены в том, куда и какие свои личные данные вы собираетесь вводить. Прежде, чем вкладывать свои деньги, поищите название компании в Интернете и убедитесь, что она заслуживает доверия, — говорит Яна Фролова-Алферьев. — Например, если в „новости“ на „новостном портале“ очень известный человек предлагает вам инвестировать в какую-то конкретную платформу, будь то Илон Маск, Кая Каллас или кто-то еще, остановитесь, потому что это однозначно мошенничество. Если вам убедительно рекомендует это сделать журналист какого-то издания – остановитесь. Любая реклама, которая обещает быстрое и солидное преумножение вложенных средств, с огромной долей вероятности является мошенничеством“.
Как понять, что вы столкнулись не с новостью от Delfi, а с мошенничеством, не переходя при этом по ссылке?
1. Пост опубликован не Delfi или RusDelfi, а сторонней организацией, но при этом сопровождается пометкой „Реклама“/“Sponsored“.
2. Пост сопровождается кнопкой „Подать заявку“ и другими аналогичными призывами.
3. Адрес сайта, на который ведет ссылка из поста, отличается от оригинального адреса delfi.ee (но это не всегда так).
4. Заголовок новости или фотография, где довольно часто можно увидеть известных эстонских политиков, выглядят слишком „кричащими“ - например, в заголовке/подписи к фото используются слова „трагический конец“, „последние слова“ и т. д.