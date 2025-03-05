„Это был удар по карьере Каи Каллас“. Как мошенники разводят вас на деньги, притворяясь Delfi

В Facebook все чаще появляются посты, в которых мошенники используют имя Delfi, создавая фальшивые новости и рекламируя сомнительные инвестиционные схемы. Аферисты имитируют стиль нашего издания, чтобы ввести пользователей в заблуждение и выманить серьезные суммы денег.

В полиции подтверждают: участились случаи, когда мошенники спонсируют фейковые веб-страницы с псевдо-новостями. Такая реклама появляется в разных социальных сетях. Зачастую они выглядят, как реально существующие новостные порталы, но прежде, чем делать выводы о подлинности такой „новости“, следует внимательно к ней присмотреться, комментирует ситуацию руководитель группы веб-полицейских Яна Фролова-Алферьев.

„Например, можно обратить внимание на адрес в поисковой строке – как правило, он не имеет никакого отношения к реальному интернет-изданию, либо же написан с каким-то незначительным отличием, например не Delfi, а De1fi, — говорит специалист. — Нам известно об использовании таких рекламных сообщений, например, в Facebook, Instagram или Telegram. Однако распространяться такие веб-страницы могут где угодно. Все эти новости сводятся к одному – быстрой возможности заработать на каких-то мифических инвестиционных платформах. Такие страницы, созданные мошенниками, выглядят очень правдоподобно — преступники продумывают на этих платформах каждую деталь, а нарисованные графики показывают большие прибыли на, якобы, инвестиционных счетах людей. На самом деле все это – иллюзия, и снять деньги с такого „нарисованного“ счета вы не сможете. Еще одним тревожным звоночком должно стать предложение перевести инвестиционные средства в криптовалюту. Транзакции с криптовалютой крайне сложно отследить, чем как раз и пользуются злоумышленники“.

Полиция рекомендует проверять любые заманчивые предложения хотя бы дважды.