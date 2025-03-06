Мошенники обманули жительницу Эстонии на 26 000 евро(6)
Жительницу Западной Эстонии мошенники обманули на 26 000 евро.
В полицию поступило сообщение о том, что в период с 26 февраля по 1 марта жительнице Ляэнемаа позвонила русскоязычная женщина, личность которой пока не установлена, и сообщила, что на имя потрепевшей пришла посылка, но нужны ее данные. Через несколько минут потрепевшей позвонила еще одна неизвестная русскоговорящая женщина, которая представилась сотрудницей банка SEB и сообщила, что потерпевшая стала жертвой мошенничества и на ее имя оформляются кредиты. Чтобы прекратить это, женщине было предложено общаться только со звонящей и следовать ее инструкциям. Пострадавшей было сказано ввести PIN-коды от Mobiil-ID и передать свою банковскую карту SEB и PIN-коды курьеру, который пришел к ней домой.
Мошенники взяли на имя жертвы различные кредиты, а полученные суммы сняли наличными.
Первоначальный ущерб составляет более 25 500 евро.