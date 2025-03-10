ФОТО | В Харькове разоблачили „колл-центры“, которые выманили у жителей Латвии более 200 тысяч евро

По данным украинских СМИ, они предлагали вкладывать деньги в криптовалюту, а на самом деле воровали деньги.

Как отмечает пресс-служба Нацполиции Украины, в Харькове будут судить мошенников, которые обманули жителей Латвии почти на 11 миллионов гривен (более 200 000 евро).

Известно, что в преступную группу входило пять человек. Они предлагали латвийцам вложить деньги в акции или криптовалюту, зарабатывая при этом на процентах.

Для правдоподобия злоумышленники создали веб-сайты и псевдотрейдинговые платформы, убеждая потенциальных жертв, что торговля происходит на самом деле. Однако в результате они выводили деньги „клиентов“ на подконтрольные криптовалютные кошельки, а затем выводили наличные через обменные пункты.

На данный момент следователи завершили досудебное расследование и направили дело в суд. Фигурантам грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.