На прошлой неделе Лиги пообещал скоро внести в правительство предложения по использованию дополнительных средств, выделяемых на оборонные нужды, но поскольку оборонные планы Эстонии являются частью оборонных планов НАТО, а у министра финансов нет допуска к секретной информации по линии НАТО, Лиги не имеет права быть в курсе оборонных планов, обсуждаемых в правительстве.

По словам премьер-министра Кристена Михала, он в последний раз рекомендовал Лиги оформить необходимый допуск в феврале.

Министр финансов, который занимает этот пост в правительстве Михала уже более семи месяцев, объяснил отсутствие допуска нехваткой времени: „Эта бюрократия вызывает у меня ужас. У меня нет запрашиваемых данных, и я боюсь где-то допустить ошибку“.

При этом Михал отметил, что Лиги все же может быть в курсе обсуждаемых вопросов в общих чертах, а отсутствие допуска к секретной информации НАТО не слишком мешает ему замещать министра обороны в случае необходимости.

Все министры и депутаты Рийгикогу по должности получают допуск всех уровней к государственной тайне Эстонии, но для допуска к секретной информации НАТО они должны проходить дополнительную проверку.

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