ФОТО | Президент Карис встретился в Кадриорге с Кристеном Михалом. Министры-соцдемы освобождены от должностей

Михал предложил Карису освободить от должности министров из Социал-демократической партии Эстонии.

Президент Карис по предложению премьер-министра освободил от должностей министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, министра инфраструктуры Владимира Света и министра здоровья Рийну Сиккут.

Прессе Карис более подробных комментариев давать не захотел, заявив лишь в пресс-релизе: „Как и вся эстонская общественность, я жду заключения коалиционного договора, назначения новых министров и продолжения работы правительства в полном составе“.

Закон о правительстве республики предписывает, что до назначения новых министров обязанности освобожденных от должностей министров исполняют их заместители в соответствии с установленным премьер-министром порядком замены.

С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей министра внутренних дел в качестве заместителя приступает министр обороны Ханно Певкур, министра здоровья - министр социальной защиты Сигне Рийсало, министра регионального развития и сельского хозяйства - министр по вопросам климата Йоко Алендер и министра инфраструктуры - министр финансов Юрген Лиги.

Вчера, 10 марта, премьер-министр выдворил социал-демократов из коалиции. Теперь правительство состоит из Партии реформ и Eesti 200. На двоих они имеют 52 мандата в парламенте.

Соответствующее решение было объявлено на коалиционном собрании днем 10 марта. После этого премьер-министр Михал провел пресс-конференцию, на которой аргументировал происходящее следующим образом:

„Произойдет „ремонт“ правительства. Долгое время была ситуация, когда две партии были правыми, а одна — левой. В то время, когда необходимо принимать решения, нельзя бесконечно возвращаться к этим решениям, пересматривать их. Надо принимать решения и двигаться дальше.