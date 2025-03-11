ФОТО | Президент Карис встретился в Кадриорге с Кристеном Михалом. Министры-соцдемы освобождены от должностей
Сегодня в 08:15 утра президент Эстонии Алар Карис встретился в Кадриорге с премьер-министром Кристеном Михалом.
Михал предложил Карису освободить от должности министров из Социал-демократической партии Эстонии.
Президент Карис по предложению премьер-министра освободил от должностей министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, министра инфраструктуры Владимира Света и министра здоровья Рийну Сиккут.
Прессе Карис более подробных комментариев давать не захотел, заявив лишь в пресс-релизе: „Как и вся эстонская общественность, я жду заключения коалиционного договора, назначения новых министров и продолжения работы правительства в полном составе“.
Закон о правительстве республики предписывает, что до назначения новых министров обязанности освобожденных от должностей министров исполняют их заместители в соответствии с установленным премьер-министром порядком замены.
С сегодняшнего дня к исполнению обязанностей министра внутренних дел в качестве заместителя приступает министр обороны Ханно Певкур, министра здоровья - министр социальной защиты Сигне Рийсало, министра регионального развития и сельского хозяйства - министр по вопросам климата Йоко Алендер и министра инфраструктуры - министр финансов Юрген Лиги.
Вчера, 10 марта, премьер-министр выдворил социал-демократов из коалиции. Теперь правительство состоит из Партии реформ и Eesti 200. На двоих они имеют 52 мандата в парламенте.
Соответствующее решение было объявлено на коалиционном собрании днем 10 марта. После этого премьер-министр Михал провел пресс-конференцию, на которой аргументировал происходящее следующим образом:
„Произойдет „ремонт“ правительства. Долгое время была ситуация, когда две партии были правыми, а одна — левой. В то время, когда необходимо принимать решения, нельзя бесконечно возвращаться к этим решениям, пересматривать их. Надо принимать решения и двигаться дальше.
У новой коалиции есть 52 голоса (в Рийгикогу — ред.), мы надеемся на поддержку и других депутатов. Цель и направление правительства — двигаться в своей деятельности вправо. Первые крупные шаги, которые мы планируем сделать — отменить различные повышения налогов, обложение налогом прибыли предпринимательства. Мы подготовим соответствующий законопроект.
Второе желание — снизить налоговую нагрузку на физических лиц. Со следующего года подоходный налог должен был начинаться с первого евро, этого не будет. Подоходный налог остается на уровне 24%, но он не будет начинаться с первого евро.
По расходам на оборону мы движемся к цели в 5%. С точным законопроектом министр обороны выйдет в правительство в ближайшие недели. Безопасность будет гарантирована, в этом никаких компромиссов делаться не будет. В экономике мы предпримем шаги, которые помогут экономике расти.
По изменению конституции мы предлагаем пойти по варианту „заката“, который поддерживают и Isamaa, и EKRE, а также, надеюсь, и свободные депутаты. Я надеюсь, что социал-демократы обсудят это и не будут занимать отрицающую это предложение позицию. Эти выборы (местные выборы в октябре 2025 года - ред.) будут для неграждан последними“.