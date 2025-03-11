Новости Эстонии
11.03.2025, 10:51

Экс-премьер ЭР Андрус Ансип о выдворении соцдемов из правительства: давно было пора!

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По мнению Ансипа, Ляэнеметс сам покинул правительство, поскольку в интервью Vikerraadio сжег все мосты с Партией реформ.
По мнению Ансипа, Ляэнеметс сам покинул правительство, поскольку в интервью Vikerraadio сжег все мосты с Партией реформ.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

По словам бывшего премьер-министра и одного из основателей Партии реформ Андруса Ансипа, исключение социал-демократов из правительства было правильным решением.

Андрус Ансип подчеркнул в интервью Delfi, что он дистанцировался от политики и не осведомлен о подоплеке всех решений, однако все же отметил, что исключение соцдемов из правительства было правильным решением, которое назрело уже давно. Он сказал, что соцдемы выдвигали в правительстве множество предложений, которые невозможно было обеспечить финансово: „Когда соцдемы говорят, что нужно снизить ставку НСО на продукты питания, то это из категории: мы делаем доброе дело, дарим подарок, но кто за этот подарок заплатит?“

Также Ансип обвинил соцдемов в том, что они все время торговались. „Если министр обороны от Партии реформ получает деньги, то и министр внутренних дело от соцдемов должен получить деньги — так эти вещи делаться не должны, в правительстве должен быть какой-то консенсус и готовность действовать ради общей цели“, — сказал он.

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