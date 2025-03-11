11.03.2025, 10:51
Экс-премьер ЭР Андрус Ансип о выдворении соцдемов из правительства: давно было пора!(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам бывшего премьер-министра и одного из основателей Партии реформ Андруса Ансипа, исключение социал-демократов из правительства было правильным решением.
Андрус Ансип подчеркнул в интервью Delfi, что он дистанцировался от политики и не осведомлен о подоплеке всех решений, однако все же отметил, что исключение соцдемов из правительства было правильным решением, которое назрело уже давно. Он сказал, что соцдемы выдвигали в правительстве множество предложений, которые невозможно было обеспечить финансово: „Когда соцдемы говорят, что нужно снизить ставку НСО на продукты питания, то это из категории: мы делаем доброе дело, дарим подарок, но кто за этот подарок заплатит?“
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