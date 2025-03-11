Экс-премьер ЭР Андрус Ансип о выдворении соцдемов из правительства: давно было пора!

Андрус Ансип подчеркнул в интервью Delfi, что он дистанцировался от политики и не осведомлен о подоплеке всех решений, однако все же отметил, что исключение соцдемов из правительства было правильным решением, которое назрело уже давно. Он сказал, что соцдемы выдвигали в правительстве множество предложений, которые невозможно было обеспечить финансово: „Когда соцдемы говорят, что нужно снизить ставку НСО на продукты питания, то это из категории: мы делаем доброе дело, дарим подарок, но кто за этот подарок заплатит?“