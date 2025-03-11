Новая коалиция может закрыть часть департаментов

В хорошие времена структура управления государством разрослась и стала очень сложной, отметила Каллас в эфире Vikerraadio, передает RusERR.

„Привыкли думать, что проблема в министерствах, но в Эстонии министерства относительно небольшие. Но очень сильно разросся нижний уровень, департаментов и всевозможных целевых учреждений, – считает Каллас. – Там необходима государственная реформа, реструктуризация, вплоть до полной реструктуризации или закрытия некоторых департаментов“.

Каллас привела в пример Департамент окружающей среды, отметив, что в нем работает 600 человек и все они занимаются внедрением регуляций – по оценке Каллас, департамент стал слишком большим, и этот вопрос нуждается в решительном вмешательстве извне.

Каллас сообщила, что состав нового правительства с Партией реформ еще не обсуждался, но она считает возможным сокращение числа министерских постов, например, обязанности министра здоровья Рийны Сиккут могла бы взять на себя министр социальной защиты Сигне Рийсало. По оценке Каллас, также следует обсудить возможность включения сферы сельского хозяйства в область управления Министерства экономики: „Из сферы управления Министерства экономики вывели цифровые технологии. Передача темы регионов и сельского хозяйства в ведение Министерства экономики кажется Eesti 200 очень разумной“.

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