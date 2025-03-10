Катри Райк о смене коалиции в Рийгикогу: „Интересы реформистов не сосредоточены на Ида-Вирумаа. Но катастрофы нет“
Сегодня представители партии социал-демократов вышли из состава коалиции. Это вызвало вопросы о том, как данное изменение может отразиться на принимаемых правительством решениях. Может ли оно повлиять на Нарву? „Важно понимать, как будут развиваться события, но я уверена, что ситуация не приведет к каким-то катастрофическим последствиям“, — отреагировала на сложившийся расклад сил мэр Нарвы Катри Райк.
„Интересы реформистов точно не сосредоточены на жизни Ида-Вирумаа, как и интересы партии Eesti 200“, — говорит Катри Райк.
„Я являюсь членом руководства социал-демократической партии, могу сказать, что уход социал-демократов из правительства — это не беда и тем более не конец света“, — комментирует мэр Нарвы. Она добавляет, что была в политике достаточно долго, чтобы понимать: всегда нужно оставлять открытыми двери для диалога и работы с коллегами из других партий.
„В моей практике было сотрудничество с разными партиями — и проблем в этом не было. Когда речь идет о задачах, которые стоят перед городом, мы должны работать ради его блага, а не создавать из каждой ситуации трагедию, — считает Катри Райк. — Город продолжит двигаться вперед. Мы будем сотрудничать с другими партиями, потому что есть четкая цель и задачи, которые мы обязаны решать совместными усилиями. Жизнь продолжается, переговоры продолжаются“.