Возможно, министров будет меньше. Цахкна: мы планируем сократить госаппарат

Сейчас в составе правительства работают четыре министра, представляющие Социал-демократическую партию: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс , министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, министр инфраструктуры Владимир Свет и министр здравоохранения Рийна Сиккут.

У Партии реформ — семь министерских портфелей, у партии Eesti 200 – три. Общее число министров — 14. Как теперь будут перераспределены портфели — пока под вопросом. По крайней мере для общественности, возможно во внутреннем кругу решения уже приняты.