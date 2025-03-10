Новости Эстонии
10.03.2025, 17:50

Возможно, министров будет меньше. Цахкна: мы планируем сократить госаппарат

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ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня стало известно, что правительственная коалиция из трехпартийной стала двухпартийной — страной теперь будут управлять Партия реформ и партия Eesti 200. Это означает и перераспределение министерских портфелей.

Сейчас в составе правительства работают четыре министра, представляющие Социал-демократическую партию: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, министр инфраструктуры Владимир Свет и министр здравоохранения Рийна Сиккут.

У Партии реформ — семь министерских портфелей, у партии Eesti 200 – три. Общее число министров — 14. Как теперь будут перераспределены портфели — пока под вопросом. По крайней мере для общественности, возможно во внутреннем кругу решения уже приняты.

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