10.03.2025, 17:50
Возможно, министров будет меньше. Цахкна: мы планируем сократить госаппарат(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня стало известно, что правительственная коалиция из трехпартийной стала двухпартийной — страной теперь будут управлять Партия реформ и партия Eesti 200. Это означает и перераспределение министерских портфелей.
Сейчас в составе правительства работают четыре министра, представляющие Социал-демократическую партию: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман, министр инфраструктуры Владимир Свет и министр здравоохранения Рийна Сиккут.
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