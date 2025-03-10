ВИДЕО | Михал: обществу в наше время не нужны затяжные дебаты

Михал заверил, что окончательное решение о выводе социал-демократов из правящей коалиции было принято сегодня утром на собрании фракции Партии реформ.

„Обратная связь (от членов фракции — ред.) — с пониманием. Обществу в сегодняшнее или не важно в какое время не нужны такие затяжные дебаты и, возможно, даже распри. Если в правительстве есть проблема и правительство не работает так, должно работать, то премьер-министр или капитан должен позаботиться, чтобы оно функционировало“, — сказал Михал.

Как сказал премьер, будет составлено новое коалиционное соглашение, заменены четыре министра. Новое правительство будет опираться в своей работе на небольшое парламентское большинство.

Социал-демократы утверждают, что Партия реформ пытается за счет развала коалиции спасти свой рейтинг. „Рейтинг — это же публичный показатель для всех, и этот рейтинг также отражает то, как люди воспринимают предыдущие налоговые решения, которые мы отменяем. Это, безусловно, одна из неопределенностей, неуверенность в экономической сфере в более широком смысле, которая отражает и то, что важные важные решения в экономике застопорились. Как уже говорилось — то, что касается квалифицированных работников, что касается сокращении бюрократии, упрощения правил“, — сказал Михал.

„Если мы будем придерживаться более четкой линии и Партия реформ, образно говоря, идеологически и мировоззренчески вернется домой, то мы сможем дать понять нашим избирателям, что мы знаем, что делаем, у этого правительства есть четкая линия. Так что с сегодняшнего или завтрашнего дня прекратится передача нескольких разных месседжей от имени правительства“.

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