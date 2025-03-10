ФОТО И ВИДЕО | Cоциал-демократов выгнали из правительства. Партия реформ и Eesti 200 продолжат работу(32)
Сегодня на коалиционном собрании стало известно, что социал-демократы больше не входят в коалицию. В правительстве продолжат работу две политические силы: Партия реформ и Eesti 200.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс после 15-минутной встречи подтвердил, что премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) решил продолжить работу без социал-демократов.
Известно, что партия Eesti 200 сохранит место в коалиции. У Партии реформ и Eesti 200 на двоих 52 мандата в парламенте. Сегодня в 14:00 началась пресс-конференция с участием Михала и Маргуса Цахкна (Eesti 200).
Пресс-конференцию начал премьер-министр Кристен Михал:
В будущем неграждане голосовать не смогут
„Произойдет „ремонт“ правительства. Долгое время была ситуация, когда две партии были правыми, а одна — левой. В то время, когда необходимо принимать решения, нельзя бесконечно возвращаться к этим решениям, пересматривать их. Надо принимать решения и двигаться дальше.
У новой коалиции есть 52 голоса (в Рийгикогу — ред.), мы надеемся на поддержку и других депутатов. Цель и направление правительства — двигаться в своей деятельности вправо. Первые крупные шаги, которые мы планируем сделать — отменить различные повышения налогов, обложение налогом прибыли предпринимательства. Мы подготовим соответствующий законопроект.
Второе желание — снизить налоговую нагрузку на физических лиц. Со следующего года подоходный налог должен был начинаться с первого евро, этого не будет. Подоходный налог остается на уровне 24%, но он не будет начинаться с первого евро.
По расходам на оборону мы движемся к цели в 5%. С точным законопроектом министр обороны выйдет в правительство в ближайшие недели. Безопасность будет гарантирована, в этом никаких компромиссов делаться не будет. В экономике мы предпримем шаги, которые помогут экономике расти.
По изменению конституции мы предлагаем пойти по варианту „заката“, который поддерживают и Isamaa, и EKRE, а также, надеюсь, и свободные депутаты. Я надеюсь, что социал-демократы обсудят это и не будут занимать отрицающую это предложение позицию. Эти выборы (местные выборы в октябре 2025 года - ред.) будут для неграждан последними“.
Михал упрекнул социал-демократов в противодействии привлечению в страну квалифицированной рабочей силы.
„Что касается экологических ограничений, мы хотели, чтобы это было бы проще. Социал-демократы не считают важным это обсуждать. Это будет один из первых законопроектов, который мы внесем в правительство.
Мы будем также двигаться вперед в атомной энергетике. В ближайшие месяцы мы ждем предложений о начале специальной планировки атомной электростанции. Важный принцип — снижение различных требований в экономической сфере. Мы ставим амбициозную цель — мы постараемся автоматизировать и снизить бюрократию в предоставлении различных услуг. Попытаемся сократить там людей на 20%“.
Мы снизим нагрузку по подоходному налогу
Далее выступил министр иностранных дел ЭР Маргус Цахкна (Eesti 200).
„Важно, чтобы мы снизили налоговую нагрузку на людей, что важно для экономики. Будут даны задачи по сокращению в ведомствах, бюрократии. Жирное государство нам не по силам.
Что касается избирательного права, то мы договорились, что граждане стран-агрессоров не смогут голосовать на местных выборах, и о том, что обладатели серых паспортов не могут быть естественной частью общества. На следующих выборах (в октябре 2025 — ред.) обладатели серых паспортов смогут голосовать, но в дальнейшем — нет. Надеюсь, что социал-демократы не станут противодействовать.
С социал-демократами шла постоянная борьба по вопросу использования ресурсов. Должна быть возможность использовать ресурсы, сохраняя при этом природу“.
Далее участники пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.
Õhtuleht: как будут распределены министерские портфели?
Михал: „Мы сделаем новое коалиционное соглашение, обязанности освобожденных министров возьмут на себя исполняющие обязанности. В новом коалиционном договоре рассмотрим будут ли объединены какие-то министерские портфели, или перераспределены сферы ответственности“.
ERR: Ляэнеметс сказал, что решение выдворить социал-демократов родилось еще три недели назад. Так ли это?
Михал: „Социал-демократы в какой-то момент сделали предложение вывести партию Eesti 200 из правительства. Решение было принято сегодня утром на заседании фракции“.
Цахкна: „На сей раз развитие события было естественным и открытым. Мне не нравится сидеть за коалиционным столом с партнером, когда я знаю, что они занимаются переманиванием моих однопартийцев. Такие политические игры для сегодняшнего времени не подходят“.
ERR: Кто, кому и когда сделал предложение выбросить Eesti 200 из правительства?
Михал: „Мне это предложил Лаури. Что среди членов Eesti 200 ходят разговоры о том, что партия находится на последнем издыхании“.
Цахкна: „В двухпартийной коалиции нам проще воплощать нашу идеологию в жизнь. Я понимаю, что партии Eesti 200 нужно созреть“.
До этого
Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) сказал, что проблемы в коалиции существуют уже давно. По его мнению, социал-демократы тормозят работу правительства и не хотят сокращать бюрократию в государстве. „Если мы сегодня не договоримся, то нам следует двигаться дальше“, - добавил он. Также одна из причин данного кризиса - низкий рейтинг реформистов. Он на историческом минимуме в 17%. Если в коалиции будут они и Eesti 200, то суммарный рейтинг правительства составит около 20%, то есть один из самых низких в новейшей истории страны.
Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс до встречи уже отметил, что Кристен Михал и госсекретарь Кейт Каземетс уже приняли решение — продолжить работу без соцдемов. „Они сделают то, что обычно делали Партия реформ или Кристен Михал — выкинут за борт, если им что-то не нравится, и будут надеяться, что Партия реформ от этого выиграет“, — отметил Ляэнеметс.
Министр иностранных дел от Eesti 200 Маргус Цахкна отмечал, что все устали от раскола в правительстве и существует довольно высокая вероятность того, что правительство продолжит работу без социал-демократов. Сама партия Eesti 200 сейчас борется за выживание, так как по последним рейтингам они не преодолевают избирательный порог в 5%.