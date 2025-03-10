ФОТО И ВИДЕО | Cоциал-демократов выгнали из правительства. Партия реформ и Eesti 200 продолжат работу

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс после 15-минутной встречи подтвердил, что премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) решил продолжить работу без социал-демократов.

Известно, что партия Eesti 200 сохранит место в коалиции. У Партии реформ и Eesti 200 на двоих 52 мандата в парламенте. Сегодня в 14:00 началась пресс-конференция с участием Михала и Маргуса Цахкна (Eesti 200).

Пресс-конференцию начал премьер-министр Кристен Михал:

В будущем неграждане голосовать не смогут

„Произойдет „ремонт“ правительства. Долгое время была ситуация, когда две партии были правыми, а одна — левой. В то время, когда необходимо принимать решения, нельзя бесконечно возвращаться к этим решениям, пересматривать их. Надо принимать решения и двигаться дальше.

У новой коалиции есть 52 голоса (в Рийгикогу — ред.), мы надеемся на поддержку и других депутатов. Цель и направление правительства — двигаться в своей деятельности вправо. Первые крупные шаги, которые мы планируем сделать — отменить различные повышения налогов, обложение налогом прибыли предпринимательства. Мы подготовим соответствующий законопроект.

Второе желание — снизить налоговую нагрузку на физических лиц. Со следующего года подоходный налог должен был начинаться с первого евро, этого не будет. Подоходный налог остается на уровне 24%, но он не будет начинаться с первого евро.

По расходам на оборону мы движемся к цели в 5%. С точным законопроектом министр обороны выйдет в правительство в ближайшие недели. Безопасность будет гарантирована, в этом никаких компромиссов делаться не будет. В экономике мы предпримем шаги, которые помогут экономике расти.

По изменению конституции мы предлагаем пойти по варианту „заката“, который поддерживают и Isamaa, и EKRE, а также, надеюсь, и свободные депутаты. Я надеюсь, что социал-демократы обсудят это и не будут занимать отрицающую это предложение позицию. Эти выборы (местные выборы в октябре 2025 года - ред.) будут для неграждан последними“.