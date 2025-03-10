ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс: решение о выдворении социал-демократов из правительства было принято три недели назад

Ляэнеметс отметил, что решение о выводе социал-демократов из правительства было сформулировано на коалиционном совете за четыре минуты. Лидер соцдемов добавил, что, по словам Михала, правительство проводило слишком левую политику и теперь планируется сдвинуть политику вправо. „Идея такова, чтобы отменить налог на безопасность. Это, как мне кажется, не совсем сдвиг вправо — настолько большое увеличение долговой нагрузки государства“, — сказал Ляэнеметс и добавил, что настоящая причина выкидывания социал-демократов — это паника Михала по поводу рейтингов Партии реформ.