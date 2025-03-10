Владимир Свет: причина развала коалиции - низкие рейтинги реформистов

Сегодня днем встретились лидеры трех партий: Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия), Кристен Михал (Партия реформ), а партию Eesti 200 представил глава МИД Маргус Цахкна. Переговоры продлились всего 15 минут, хотя до этого сообщали, что на них будет серьезное обсуждение правительственного кризиса. „Для меня это в очередной раз доказывает, что решение Партия реформ приняла уже несколько дней назад. Сегодня нам просто официально сообщили, что хотят продолжить работу в правительстве без нас“, - прокомментировал RusDelfi министр инфраструктуры Владимир Свет.

По его словам, причина развала коалиции - низкие рейтинги реформистов. „Рейтинг Партии реформ на исторически низком уровне (16%). У партии Eesti 200 рейтинг ниже электорального барьера - 2.8%. Эти партии решили поправить положение за счет нас - теперь они смогут назначить новых министров и свалить всю вину на соцдемов“, - добавил Свет.

Сейчас Эстония переживает серьезный международный политический кризис, продолжил Владимир Свет. „Правительственная чехарда, это меньшее, что сейчас нужно народу Эстонии. Народ ждет стабильности, уверенности и сплоченности. Реформисты решили пойти другим путем. Теперь они будут обвинять нас во всех смертных грехах. Все это усилит политическую нестабильность, раздробленность внутри страны и на внешней арене“, - считает соцдем.

Сейчас у реформистов и Eesti 200 на двоих 52 голоса в Рийгикогу. „Это достаточно шаткое положение. Я думаю, таким образом Михал хочет заманить партию Isamaa в правительство, хотя Урмас Рейнсалу красноречиво ответил, как он относится к этой идее“, - говорит Свет.