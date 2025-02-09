Согреться или поесть? Нарвитяне едва сводят концы с концами из-за непомерных счетов за отопление. Кто поможет в этой ситуации?

Осенью Департамент конкуренции разрешил энергетическим компаниям установить новую предельную стоимость теплоэнергии для жителей Нарвы, повысив тарифы с 90 до 133 евро за мегаватт-час, включая налог с оборота. Рост составил примерно 48%.

„Мы ожидаем, что данная проблема будет решена в кратчайшие сроки с открытым обсуждением с жителями города. Мы уверены, что совместными усилиями можно найти решение, которое поможет снизить финансовое бремя для жителей и обеспечить устойчивое развитие города Нарва“, – добавляют авторы петиции.

В петиции люди требуют немедленно пересмотреть ценовую политику в отношении тарифов на горячую воду и отопление, установить более доступные тарифы и предоставить льготы и субсидии для семей с низким доходом и нуждающихся.

„Мы, жители города Нарва , выражаем глубокую озабоченность по поводу критически высоких счетов за коммунальные услуги, особенно за горячую воду и отопление. В последние месяцы счета в среднем составляют 300 евро в месяц, что является непосильной суммой для многих жителей города. Учитывая сложную экономическую ситуацию в Нарве, высокий уровень безработицы и низкие доходы многих семей, такие тарифы ставят людей в крайне трудное положение. Особую тревогу вызывает тот факт, что после оплаты счетов у многих семей не остаётся денег даже на еду, выплату кредитов и другие необходимые расходы“.

В петиции указано, что после оплаты счетов у многих семей не остаётся денег даже на продукты и выплату кредитов. Вот текст петиции:

В связи с рекордно высокими коммунальными счетами нарвитяне 13 января даже инициировали петицию, в которой акцентируют внимание на необходимости пересмотра тарифной политики в отношении горячей воды и отопления для жителей города.

Если еще каких-то пару лет назад в Нарве были самые низкие цены на отопление в стране, то на сегодняшний день город стал рекордсменом по счетам за „коммуналку“. Стоимость отопления за последние два года фактически удвоилась.

„Согласованная с Департаментом конкуренции цена для конечных пользователей в Нарве с 1 декабря составила 108,93 евро/МВтч. Если 11-й блок Балтийской электростанции будет допущен на энергорынок, а также будет разрешено производство тепла на этой ТЭЦ, то стоимость производства снизится до прежних 73,78 евро/МВтч. В декабре примерно одна треть тепла в Нарве была произведена на Балтийской электростанции, где использовался старый льготный тариф, в то время как две трети поступили от газовой котельной уже по новому тарифу“, – объясняет председатель правления Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк.

Теперь же на повестке дня стоит вопрос о строительстве в Нарве ориентировочно к 2028 году новой газовой электростанции, решающей также задачу центрального отопления. Для этого проекта эстонское правительство решило увеличить акционерный капитал Eesti Energia на 100 миллионов евро.

Как пишет газета „Северное побережье“, технический ресурс 11-го блока Балтийской электростанции, измеряемый в рабочих часах, исчерпается, вероятно, уже к середине марта. После этого возвращение оборудования в работу будет возможно только после проверки его состояния и капитального ремонта. Цена обслуживания энергоблока начинается от 3,6 миллиона евро. Таких расходов и таких работ на 11-м энергоблоке в планах Enefit Power на 2025 год не значится. Таким образом, далее теплоэнергию для отопления и горячего водоснабжения нарвских домов сможет производить только одна газовая котельная и по высокой цене.

Как сообщили „Северному побережью“ в принадлежащей Eesti Energia компании Enefit Power и ее дочернем сетевом предприятии Narva Soojusvõrk, 11-й блок Балтийской электростанции проработал в декабре приблизительно 11 суток и большую часть месяца не выходил на энергорынок. Таким образом, лишь треть потребляемого в Нарве тепла в декабре была произведена совместно с электричеством, что позволило применить более выгодный тариф. Остальные две трети обеспечила газовая котельная – и за него придется платить уже по новому, повышенному тарифу.

В то же время цена будет прежней при генерации тепла одновременно с производством электроэнергии на единственном действующем 11-м блоке Балтийской электростанции, где используют смесь сланца и древесной щепы.

„Чтобы удержать тепло на чердаках дома, нельзя игнорировать это требование. Если тепло уходит наружу, это приводит к образованию сосулек, наличие которых свидетельствует о серьезных теплопотерях“, – объясняет специалист.

По словам председателя правления Narva Soojusvõrk, на общей лестничной клетке многоквартирного дома должны быть застеклены двойные стеклопакеты, так как это нужно для создания теплового барьера.

„Ключевой вопрос – создание комфортных условий проживания с минимальными затратами, без ненужных расходов на отопление. Прежде всего стоит проанализировать свой многоквартирный дом и пути повышения его энергоэффективности, а также изучить предлагаемые субсидии и льготы на модернизацию, – советует Павел Рушелюк. – Например, если товарищество обновляет фасад или крышу, включая тепловой узел системы отопления, это может значительно снизить затраты. Обновление здания может увеличить коммунальные расходы на 1 евро за квадратный метр в месяц, зато это даст возможность сократить потребление тепла на 20–40%“.

Зимний сезон ставит перед квартирными товариществами задачи не только по обеспечению уюта и тепла в квартирах, но и требует продуманного подхода к организации отопительной системы. В условиях постоянного роста тарифов на коммунальные услуги эффективное использование энергетических ресурсов становится все более важным.

„Известно, что объем тепла, передаваемого в дома, зависит от наружной температуры: чем холоднее на улице, тем больше тепла требуется для поддержания комфортной температуры. В январе потребление тепла может быть на 10% выше, чем в предыдущем месяце, но общий тариф, вероятно, будет ниже декабрьского. В домах, где внедрены меры по энергосбережению, потребление тепла будет меньше, что позволит сэкономить больше средств“, – констатирует председатель правления.

По его словам, в первой половине января электростанция работала около 70% времени, и окончательные результаты за месяц будут зависеть от второй его половины. Тем не менее уже видно, что тариф в начале января оказался ниже декабрьского. Потребление тепла также значительно влияет на счета от клиентов.

Рушелюк добавляет: „Счет за отопление напрямую зависит от потребности всего дома в тепле, поэтому обычно затраты увеличиваются осенью и зимой, так как требуется больше ресурсов для обогрева всех помещений, включая те, что не используют“.

Советы от мэра

„Экономия энергии становится критически важной. Многие жители Нарвы зимой привыкли держать окна приоткрытыми, но теперь необходимо привыкнуть к новым условиям. Даже мне, привыкшей ходить дома в лёгком платье, приходится менять привычки, – сетует мэр Нарвы Катри Райк. – В нынешней ситуации комфорт нужно отложить на второй план“.

По ее словам, один из наиболее эффективных способов снижения затрат на отопление – утепление домов.

„В Ида-Вирумаа всего 5% зданий, нуждающихся в утеплении, прошли реконструкцию. Городская управа продолжает призывать квартирные товарищества подавать заявки на поддержку, где доля самофинансирования составляет всего 20%. Хочется особенно отметить восемь товариществ, которые в прошлом году смогли воспользоваться этой возможностью. Отличная работа!“ – констатирует мэр.

Также, по словам Райк, с 14 января открыт конкурс на получение субсидии на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа. Эти средства можно использовать для комплексной реновации зданий, что позволит снизить потребление энергии и улучшить условия проживания. Государство покрывает 50% затрат на проект, а для реконструкции производств, небольших домов и объектов культурного наследия процент субсидии ещё выше. Использование этой возможности особенно важно для долгосрочного снижения затрат на отопление. Горуправа также рассматривает способы помочь товариществам в подготовке заявок.