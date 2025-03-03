Вице-мэр Нарвы о ситуации вокруг хоккейных болельщиков и сбора денег: команда не обращалась к управе за помощью
После инцидента в чемпионате Эстонии нарвский клуб „Паэмурру“ был наказан проведением двух матчей без зрителей. Чтобы вернуть фанатов на трибуны в плей-офф, команде предстоит заплатить 3900 евро и избежать дальнейших нарушений. Несмотря на поддержку болельщиков, они выразили недовольство тем, что город не оказал помощи клубу в этой ситуации.
В начале февраля Эстонский хоккейный союз наказал нарвский клуб „Паэмурру“ за инцидент в матче против „Пантер/Торнадо“ 1 февраля. Болельщики агрессивно оскорбляли судей, что привело к техническому поражению 0:5 для „Паэмурру“ после того, как тренер Илья Ильин увел команду с льда. В ответ клуб будет проводить два домашних матча без зрителей. Чтобы вернуть фанатов в плей-офф, клуб должен внести депозит в 3900 евро и избежать новых инцидентов.