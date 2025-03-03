Хоккей
03.03.2025, 17:18

Вице-мэр Нарвы о ситуации вокруг хоккейных болельщиков и сбора денег: команда не обращалась к управе за помощью

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

После инцидента в чемпионате Эстонии нарвский клуб „Паэмурру“ был наказан проведением двух матчей без зрителей. Чтобы вернуть фанатов на трибуны в плей-офф, команде предстоит заплатить 3900 евро и избежать дальнейших нарушений. Несмотря на поддержку болельщиков, они выразили недовольство тем, что город не оказал помощи клубу в этой ситуации.

В начале февраля Эстонский хоккейный союз наказал нарвский клуб „Паэмурру“ за инцидент в матче против „Пантер/Торнадо“ 1 февраля. Болельщики агрессивно оскорбляли судей, что привело к техническому поражению 0:5 для „Паэмурру“ после того, как тренер Илья Ильин увел команду с льда. В ответ клуб будет проводить два домашних матча без зрителей. Чтобы вернуть фанатов в плей-офф, клуб должен внести депозит в 3900 евро и избежать новых инцидентов.

Капитан Кирилл Ильин был удален за неспортивное поведение, что вызвало недовольство среди болельщиков. Директор спортивной школы Паэмуру Леонид Гулов рассказал RusDelfi, что сумма депозита слишком велика для их бюджета, но эта ситуация сплотила команду и фанатов.

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