Вице-мэр Нарвы о ситуации вокруг хоккейных болельщиков и сбора денег: команда не обращалась к управе за помощью

В начале февраля Эстонский хоккейный союз наказал нарвский клуб „Паэмурру“ за инцидент в матче против „Пантер/Торнадо“ 1 февраля. Болельщики агрессивно оскорбляли судей, что привело к техническому поражению 0:5 для „Паэмурру“ после того, как тренер Илья Ильин увел команду с льда. В ответ клуб будет проводить два домашних матча без зрителей. Чтобы вернуть фанатов в плей-офф, клуб должен внести депозит в 3900 евро и избежать новых инцидентов.