Катри Райк: Советую всем подумать, нужно ли иметь в квартире 24 градуса?

„Я посоветую просто всем об этом думать. Надо ли поддерживать в квартире температуру на уровне 24 градусов? Или же хватит 20? Это должно, разумеется, решать товарищество. Но я представляю, как это трудно, потому что у людей разные возможности, разные представления“, - рассказала мэр Нарвы Катри Райк.

Напомним, в начале января жители Нарвы начали получать новые счета за отопление, которые оказались значительно выше ожидаемого.

Несколько лет назад Нарва оставалась в лидерах среди городов с самым дешевым центральным отоплением. Прошлой зимой цена выросла в три раза (с 27,44 евро за мегаватт-час без НСO до 60,44 евро). С 1 декабря этого года вступит в силу утвержденная Департаментом конкуренции новая цена, которая составила уже 91,13 евро.

По поводу вопроса о больших платежах за отопление руководитель Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк ответил, что 11-й блок Балтийской электростанции работал в декабре около 11 суток, большую часть месяца блок не выходил на рынок.

„В декабре на Балтийской электростанции было произведено примерно 1/3 тепла, потребленного в Нарве, на которое применялся старый, более выгодный тариф, а 2/3 потребленного тепла было произведено на газовой котельной (действует новый тариф). Кроме тарифа, на размер счета существенно влияет также энергопотребление. Декабрь 2024 года был на 4 градуса теплее, чем декабрь 2023 года, что повлияло на потребление тепла жителями Нарвы – в декабре 2024 года в Нарве было потреблено на 20% меньше тепловой энергии, чем в декабре 2023 года. Если сравнить счета нарвитян за декабрь 2024 года с аналогичным периодом 2023 года, то счета выросли в среднем на 10–11%. Поэтому очень важно экономить энергию“, — прокомментировал руководитель Narva Soojusvõrk. В ведущем предприятии в области центрального отопления в городе Нарва также отметили, что жители редко обращаются с запросами в Narva Soojusvõrk.

„С вопросами обращаются некоторые председатели правлений квартирных товариществ, им мы также отвечаем“, — сказал Павел Рушелюк.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить