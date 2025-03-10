Сократить налоговую нагрузку, не менять закон о выборах и помочь нарвитянам справиться с ценами на отопление – Ларченко о том, что стоит изменить, раз соцдемы ушли из коалиции

Ларченко полагает, что для роста экономики необходимо помогать, а не мешать предпринимателям заниматься бизнесом, то же самое касается и жителей страны.

„Соцдемы всегда говорили о том, что необходимо увеличить налоги. Порой мне казалось, что они готовы идти на все, чтобы обычные жители чувствовали себя должными государству за те или иные услуги, – комментирует депутат. – В этом кроется огромная разница мировоззрений между партией Eesti 200 и соцдемами. Мы всегда выступали за свободу жителей Эстонии. Это фундаментальное отличие постоянно тормозило работу правительства. Я искренне надеюсь, что теперь этой проблемы не будет, и правящие партии смогут быстрее приходить к единому мнению по важным для нашей страны вопросам“.

„Нам необходим четкий план по выходу из экономического и энергетического кризисов, – убежден Ларченко. – Нам нужен план безопасности страны. Все это требует крупных инвестиций, и чем раньше государство решит начать строительство тех или иных объектов, тем лучше“.

Он уверен, что теперь, когда в коалиции нет соцдемов, будет пересмотрена налоговая нагрузка и он надеется, что некоторые налоги успеют даже отменить до вступления в силу соответствующих законов.

„Теперь будет очень сложно внести какие-либо изменения в закон о выборах, в том числе касаемо возможного ограничения для граждан третьих стран и лиц без гражданства, – отмечает Ларченко. – В какой-то мере лично я даже рад этому, потому что всегда говорил о том, что я не поддерживаю эти изменения. Для Нарвы я пока особых перемен не вижу. Важно, чтобы сейчас сократили налоговую нагрузку и придумали меры поддержки жителей Нарвы в вопросе цены на отопление“.

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