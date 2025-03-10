Герри Коннов: одних партнеров реформисты бросают, вторым надевают поводок и строгий ошейник, а жителей Эстонии истязают налогами
Сейчас социалисты начнут изображать из себя оппозиционную партию, надеясь, что кто-то забудет, что они были соучастниками всех этих безобразий, пишет член правления партии Isamaa Герри Коннов.
Реформисты снова бросают партнеров за борт
Когда бывший премьер-министр от реформистов Кая Каллас покинула Эстонию, чтобы стать Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, ожидались перемены. Поначалу Каллас за свои высказывания даже получила в родной партии титул „Капризная помещица“, особенно по вопросам внутренней политики. В Европе же ее прозвали „Принцессой войны“. Если быть честным, то на самом деле Каллас гораздо лучше справлялась с внешней политикой, и для нее было бы хорошо заниматься этими вопросами в Европе, да и для эстонцев в целом — внутренние дела были в очень плохом состоянии под ее руководством. Поэтому ожидалось, что после того, как новым лидером стал Кристен Михал, настанет стабильность и (налоговый) мир.
Этого, однако, не произошло, наоборот, хаос продолжил нарастать в том же ритме. Правительство Партии реформ не справляется со своими делами. Я должен добавить здесь слово „К сожалению“. Учитывая, какие трудные времена сейчас в Эстонии, нам нужно разумное руководство, но мы его не получили. Вместо этого — новые налоги, повышение цен и „зеленая“ идеология.
Реформисты продолжают истязать жителей Эстонии новыми налогами и сборами, разрушают экономику и промышленность, бюрократическая машина разрастается как грибница, они строят армии ветряков для тех, кого в Эстонии и нет, измываются над многодетными семьями и людям с инвалидностью и так далее. Это показывают и рейтинги — на самом деле, жители Эстонии не довольны работой правительства ни при правительстве Каи Каллас, ни при правительстве Михал, и вряд ли будут довольны в будущем.
Таким образом, нужны какие-то перемены. Если ты не хочешь что-либо менять в своей деятельности, нужно найти виновного. Обвинить можно только либо Eesti 200, либо социалистов, вариантов не так много. Однако Eesti 200 — это как собака на коротком поводке. Знаю, это не очень вежливо, но по-другому я не могу это выразить. Учитывая их практически нулевую поддержку среди эстонского народа, они радуются каждой возможности, которую им дают реформисты. На самом деле, сейчас у нас правительство, скорее, Партии реформ, на что Eesti 200 лишь согласно кивает, и не более того.
Лидер социал-демократов Ляэнеметс, который до сих пор больше занимался саморекламой, чем реальной работой, вряд ли что-то может сказать о происходящем в подведомственном ему Министерстве внутренних дел. Полиция настолько истощена, что теперь они в основном могут только выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения, а на что-то большее сил не хватает. Это, если говорить в целом. Но это должно работать иначе и министр должен был этим заниматься.
Люди, которые годами работали в Спасательном департаменте, уходят с работы, потому что ситуация не соответствует стандартам. Волонтёрам же вводят новые ограничения, чтобы им было ещё сложнее справляться с задачами. Я слышал, что волонтёров не пустили к месту пожара, потому что у них не было на машине необходимых стикеров, соответствующих правилам. В это сложно поверить.
Реформисты душат эстонскую экономику бюрократией
Социал-демократы способствуют росту бюрократии, это они демонастрировали неоднократно. Бюрократии у нас и так уже слишком много. Реформисты заявили, что не поддерживает это, но ничего с этим не делает. Мы в партии Isamaa не раз говорили, что бюрократия душит нашу экономику. Вместо того чтобы заниматься своей работой, мы заполняем анкеты, отчёты, пустые обзоры и обязательные отчёты о „зелёном безумии“, считаем углеродные следы и так далее. Тем временем экономика находится в свободном падении — рабочие места исчезают, люди теряют свои средства к существованию, а мы всё думаем о новых формах отчётности.
Например, недавнее требование сообщать о стране происхождения мясных продуктов. Конечно, отечественное мясо нужно представлять с гордостью, но надо ли это делать повсеместно и без разбора? Для кого-то это будет конкурентным преимуществом, но для других, например, для людей, покупающих готовую еду в магазине, не имеет значения, из какой страны мясо в соусе. Для нуждающегося, кто получает продовольственную помощь, это вообще второстепенная информация — важнее, чтобы вообще было что поесть. Но нет, это обязательно для всех, желательно дважды. Это путь, который выбрало нынешнее правительство. Но обвинять в этом только социал-демократов нельзя, поскольку армия чиновников ежегодно растёт.
Социалисты тянут Эстонию обратно в Советский Союз
Рост бюрократии характеризует деятельность социал-демократов. Через государственные руки должно пройти всё, даже если это с ними не связано, чиновник требует, и все должны это делать. Вместо свободного рынка, по словам Ляэнеметса, нужно больше государственного вмешательства. Возвращаемся в Советский Союз? Во многом они именно там и живут, и оттуда произрастает из мировоззрение. „Вы делаете, мы требуем, а потом потребуем ещё больше“. Такой позицией они рассердились остальных, поэтому их и попросили на выход. Они стали слишком высокомерными и перегнули палку. Результат налицо.
Будет интересно посмотреть, как они теперь будут критиковать каждый шаг правительства, при этом будучи соучредителями большинства действующих законов (например, налога на прибыль компаний). Это как сейчас Центристская партия, которая указывает пальцем на все беспорядки в Таллинне, которые они сами же организовали за 20 лет пребывания у власти. Иногда политика бывает смешной. Нет, скорее трагикомичной, потому что такие разборки не приносят пользы людям.
Кто от этого выигрывает? Все и никто. На самом деле ничего не изменится, потому что Партия реформ занимает сильные позиции и будет делать всё, что захочет. Образно говоря, некоторые налоги, которые были введены, будут отменены или проведены в более мягкой форме, но в любом случае налоги вырастут.
Если продолжится энергетическая программа, то скоро в каждом дворе будут ветряки, потому что энергии будут производить в 50-100% больше, чем сейчас, но потребителей у нас нет. Обрабатывающая промышленность, которая могла бы пережить рост потребления, скорее всего, будет сокращаться, а иностранные инвестиции уходят от нас... А мы продолжаем ожидать роста потребления электроэнергии почти в два раза. Для кого? Для мечты или использования государственных субсидий в личных интересах?
Хуже уже не будет. Или будет
Партия Eesti 200 — это как собака на коротком поводке, которая делает то, что ей говорят. Я думаю, им предложат еще несколько министерских портфелей, но если вспомнить, как они справились с учительскими забастовками (повышение зарплаты на 17 евро, полный провал в переходе на эстонское образование и так далее), „шоу“ министра иностранных дел в Грузии или желание министра по делам диаспоры делиться всем оригинальным контентом, произведенным в Эстонии, с Meta, или даже план по бесконтрольному ввозу рабочей силы в страну, я не вижу, как что-то может улучшиться, даже если им дадут еще несколько секторов для управления.
Надеюсь, что жители Эстонии не забудут, как были введены десятки налогов, а теперь некоторых из них слегка смягчаются и подаются как великодушные уступки.
В то же время большинство министров от Социал-демократической партии тоже не справились со своими обязанностями. Возможно, стоит дать положительную оценку министру регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартманн, которая хотя бы пыталась развивать местное производство и тем самым сосредоточить внимание на региональном развитии. Эта тема близка для меня. Ее стоит за это похвалить. Но Лаури Ляэнеметс и другие министры потерпели крах. Так что, хуже уже не будет?
Какой итог нас ждет? Реформисты надеются, что рост экономики будет сопровождаться повышением уровня жизни, что компенсирует совершенные ими глупости и несправедливость по отношению к экономике и людям. Конечно, это немного повлияет, но я уверен, что люди запомнят этот безумный налоговый фестиваль, который происходит сейчас. Я надеюсь, что жители Эстонии не забудут, как были введены десятки налогов, а теперь некоторых из них слегка смягчаются и подаются как великодушные уступки.
Сейчас социалисты начнут изображать из себя оппозиционную партию, надеясь, что кто-то забудет, что именно они были соучастниками всех этих безобразий. EKRE живет в своем параллельном мире. Isamaa сильна благодаря своим действиям и продолжит бороться за интересы жителей Эстонии.
Центристы и Кылварт уже открыли новый пакет попкорна и с интересом наблюдают за происходящим — социал-демократы переманили к себе сливки из Центристской партии, пообещали им министерские посты и другие удовольствия, но все оказались на прежнем месте - в оппозиции.
Я полагаю, что выиграют и некоторые бывшие члены парламентских партий, которых, скорее всего, заманят в коалицию с правительством, чтобы они стали своеобразной буферной группой в голосованиях в Рийгикогу. Однако для жителей Эстонии вряд ли что-то изменится к лучшему. Лишь бы не стало еще хуже.
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