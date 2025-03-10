Таким образом, нужны какие-то перемены. Если ты не хочешь что-либо менять в своей деятельности, нужно найти виновного. Обвинить можно только либо Eesti 200 , либо социалистов, вариантов не так много. Однако Eesti 200 — это как собака на коротком поводке. Знаю, это не очень вежливо, но по-другому я не могу это выразить. Учитывая их практически нулевую поддержку среди эстонского народа, они радуются каждой возможности, которую им дают реформисты. На самом деле, сейчас у нас правительство, скорее, Партии реформ, на что Eesti 200 лишь согласно кивает, и не более того.

Реформисты продолжают истязать жителей Эстонии новыми налогами и сборами, разрушают экономику и промышленность, бюрократическая машина разрастается как грибница, они строят армии ветряков для тех, кого в Эстонии и нет, измываются над многодетными семьями и людям с инвалидностью и так далее. Это показывают и рейтинги — на самом деле, жители Эстонии не довольны работой правительства ни при правительстве Каи Каллас, ни при правительстве Михал, и вряд ли будут довольны в будущем.

Этого, однако, не произошло, наоборот, хаос продолжил нарастать в том же ритме. Правительство Партии реформ не справляется со своими делами. Я должен добавить здесь слово „К сожалению“. Учитывая, какие трудные времена сейчас в Эстонии, нам нужно разумное руководство, но мы его не получили. Вместо этого — новые налоги , повышение цен и „зеленая“ идеология.

Когда бывший премьер-министр от реформистов Кая Каллас покинула Эстонию, чтобы стать Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, ожидались перемены. Поначалу Каллас за свои высказывания даже получила в родной партии титул „Капризная помещица“, особенно по вопросам внутренней политики. В Европе же ее прозвали „Принцессой войны“. Если быть честным, то на самом деле Каллас гораздо лучше справлялась с внешней политикой, и для нее было бы хорошо заниматься этими вопросами в Европе, да и для эстонцев в целом — внутренние дела были в очень плохом состоянии под ее руководством. Поэтому ожидалось, что после того, как новым лидером стал Кристен Михал, настанет стабильность и (налоговый) мир.

Например, недавнее требование сообщать о стране происхождения мясных продуктов. Конечно, отечественное мясо нужно представлять с гордостью, но надо ли это делать повсеместно и без разбора? Для кого-то это будет конкурентным преимуществом, но для других, например, для людей, покупающих готовую еду в магазине, не имеет значения, из какой страны мясо в соусе. Для нуждающегося, кто получает продовольственную помощь, это вообще второстепенная информация — важнее, чтобы вообще было что поесть. Но нет, это обязательно для всех, желательно дважды. Это путь, который выбрало нынешнее правительство. Но обвинять в этом только социал-демократов нельзя, поскольку армия чиновников ежегодно растёт.

Социал-демократы способствуют росту бюрократии, это они демонастрировали неоднократно. Бюрократии у нас и так уже слишком много. Реформисты заявили, что не поддерживает это, но ничего с этим не делает. Мы в партии Isamaa не раз говорили, что бюрократия душит нашу экономику. Вместо того чтобы заниматься своей работой, мы заполняем анкеты, отчёты, пустые обзоры и обязательные отчёты о „зелёном безумии“, считаем углеродные следы и так далее. Тем временем экономика находится в свободном падении — рабочие места исчезают, люди теряют свои средства к существованию, а мы всё думаем о новых формах отчётности.

Люди, которые годами работали в Спасательном департаменте, уходят с работы, потому что ситуация не соответствует стандартам. Волонтёрам же вводят новые ограничения, чтобы им было ещё сложнее справляться с задачами. Я слышал, что волонтёров не пустили к месту пожара, потому что у них не было на машине необходимых стикеров, соответствующих правилам. В это сложно поверить.

Лидер социал-демократов Ляэнеметс, который до сих пор больше занимался саморекламой, чем реальной работой, вряд ли что-то может сказать о происходящем в подведомственном ему Министерстве внутренних дел. Полиция настолько истощена, что теперь они в основном могут только выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения, а на что-то большее сил не хватает. Это, если говорить в целом. Но это должно работать иначе и министр должен был этим заниматься.

Социалисты тянут Эстонию обратно в Советский Союз

Рост бюрократии характеризует деятельность социал-демократов. Через государственные руки должно пройти всё, даже если это с ними не связано, чиновник требует, и все должны это делать. Вместо свободного рынка, по словам Ляэнеметса, нужно больше государственного вмешательства. Возвращаемся в Советский Союз? Во многом они именно там и живут, и оттуда произрастает из мировоззрение. „Вы делаете, мы требуем, а потом потребуем ещё больше“. Такой позицией они рассердились остальных, поэтому их и попросили на выход. Они стали слишком высокомерными и перегнули палку. Результат налицо.

Будет интересно посмотреть, как они теперь будут критиковать каждый шаг правительства, при этом будучи соучредителями большинства действующих законов (например, налога на прибыль компаний). Это как сейчас Центристская партия, которая указывает пальцем на все беспорядки в Таллинне, которые они сами же организовали за 20 лет пребывания у власти. Иногда политика бывает смешной. Нет, скорее трагикомичной, потому что такие разборки не приносят пользы людям.

Кто от этого выигрывает? Все и никто. На самом деле ничего не изменится, потому что Партия реформ занимает сильные позиции и будет делать всё, что захочет. Образно говоря, некоторые налоги, которые были введены, будут отменены или проведены в более мягкой форме, но в любом случае налоги вырастут.

Если продолжится энергетическая программа, то скоро в каждом дворе будут ветряки, потому что энергии будут производить в 50-100% больше, чем сейчас, но потребителей у нас нет. Обрабатывающая промышленность, которая могла бы пережить рост потребления, скорее всего, будет сокращаться, а иностранные инвестиции уходят от нас... А мы продолжаем ожидать роста потребления электроэнергии почти в два раза. Для кого? Для мечты или использования государственных субсидий в личных интересах?

Хуже уже не будет. Или будет