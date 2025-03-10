Рейнсалу: в центре проблем правительства находится премьер. Михалу следовало бы уйти в отставку

„Я считаю, что это определенно следует рассматривать как признание банкротства нынешнего политического руководства лидера Партии реформ Кристена Михала. Правительство Каи Каллас зашло в тупик за год, в то время как Кристену Михалу потребовалось вдвое меньше времени, чтобы сделать это. И если мы посмотрим сегодня на оценки правительства членами всех трех правящих партий, что курс экономической политики правительства неверен, что в сфере безопасности правительство бессильно принимать решения, что нет доверия, нет лидерства, то, к сожалению, эти оценки также совпадают с моей критикой, на которую я указывал. И действительно, в центре всего этого находится лично премьер-министр Кристен Михал как глава правительства“, – сказал Рейнслау.

„Разговор о том, что восемь месяцев в правительстве были потеряны и что теперь они будут двигаться вперед, будут продолжать, частично демонтируют свою прежнюю политику и признают свое банкротство, я думаю, не вызывают доверия в обществе. Все понимают, что это делается, когда припирают к стенке. /.../ Мы должны честно заявить, что было бы уместно, если бы премьер-министр Михал ушел в отставку с поста главы правительства“, – добавил он.

По мнению Рейнсалу, правительство во главе с Партией реформ пересматривает некоторые свои решения из-за страха перед альтернативой Isamaа.

Дальнейшие планы Партии реформ и Eesti 200 по рассмотрению вопросов, связанных с зеленым поворотом, например, путем более широкого использования природных ресурсов на благо экономики и упрощения ограничений по охране природы, также согласуются с политикой Isamaa. Рейнсалу отметил, что если это правительство что-то изменит по существу, он это будет приветствовать.

При этом Рейнслау добавил, что до сих пор политики в правительстве много лгали по вопросам экологии и климата.

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