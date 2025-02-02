В Таллинне произошло два ДТП с участием BMW

В 02:29 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Ыйсмяэ теэ, 25, где 50-летний мужчина на автомобиле BMW X6 врезался в припаркованный автомобиль Ford Transit и после этого в стену дома. Водителя BMW доставили в больницу.

В 23:32 сообщили о ДТП в Таллинне у дома по адресу Вильде теэ, 70, где автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 42-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, совершал поворот налево и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем BMW 520D, которым управлял 61-летний мужчина. Пассажира BMW, 58-летнюю женщину, доставили в больницу.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.