ЧП и криминал
30.01.2025, 21:11

В результате ДТП столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водитель последнего доставлен в больницу

 
ФОТО: Anni Õnneleid

Полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Калме, волость Пылтсамаа в 20:09.

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA). Водитель автомобиля был доставлен в больницу на скорой помощи. Движение на месте происшествия затруднено.

Все обстоятельства аварии уточняются.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

  • Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

  • Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

  • Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

  • Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

  • Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

  • Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

  • Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

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