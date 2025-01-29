Съехал с дороги и врезался в дерево: в тяжелом ДТП погиб мужчина

„По первоначальным данным, автомобиль, которым управлял 62-летний мужчина, двигался из Ныммкюла в сторону Лийва и по неизвестной причине съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель пострадал в аварии настолько тяжело, что скончался на месте происшествия. Выражаю соболезнования близким погибшего“, - сказал полевой руководитель Курессаареского отделения полиции Райн Тийк.

Водитель был в машине один, он имел водительские права соответствующей категории, его трезвость установят в ходе экспертизы. ДТП произошло в темное время, и дорожное покрытие на месте аварии было мокрым. Максимальная разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч.

Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.