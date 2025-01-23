В трагической аварии в Латвии погиб гражданин Эстонии

По информации Госполиции Латвии, в 07:53 на 92-м км Видземского шоссе (Цесисский край) столкнулись автомобили Honda, Toyota и Nissan.

На данный час известно, что в результате аварии погибла женщина 1980 гр., находившаяся в момент столкновения в Toyota, а также гражданин Эстонии 1996 г.р., ехавший в Honda с эстонскими номерами.

По делу начат уголовный процесс. На месте происшествия работают ответственные службы.

Также в Госполиции Латвии сообщили, что из-за ДТП было заблокировано движение по шоссе возле Берзукрогса. Место аварии можно было объехать по дорогам: Валмиера — Цесис — Драбеши (P20) и Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30).