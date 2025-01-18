ФОТО И ВИДЕО | В центре Санкт-Петербурга „Мерседес“ упал в воду. Погибли мать и дочь-подросток

Момент ДТП попал на видео:

Еще до приезда спасателей очевидцы пытались самостоятельно спасти двух пассажирок рухнувшего в Обводный канал автомобиля.

Прибывшие спасатели достали из воды женщину в бессознательном состоянии. Очевидцы, со слов которых та пробыла в воде больше получаса, показывали, как её откачивали на катере спасателей. Позже стало известно, что пострадавшая, которую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии клинической смерти, умерла в больнице. Врачи пытались её реанимировать, но спасти не смогли. Медики констатировали смерть.

Как передаёт корреспондент „Фонтанки“, спасатели с помощью автокрана подняли автомобиль из воды. В салоне на переднем сиденье находилось тело второй пассажирки.

По данным „Фонтанки“, в результате падения автомобиля в Обводный канал погибли 37-летняя хозяйка „Мерседеса“ и и её дочь, которой накануне исполнилось 14 лет. Женщину из утонувшей машины удалось извлечь спасателям. Её госпитализировали в тяжелейшем состоянии, в больнице она умерла. „Мерседес“ достали из воды вместе с телом девочки.

Перед падением в Обводный канал машина попала в ДТП на перекрёстке у Рузовского моста. Судя по кадрам, после столкновения на перекрёстке машина ускорилась и рухнула в канал.

„18 января в 13:29 у дома 72 по набережной Обводного канала 37-летний водитель, управляя автомобилем „Шкода“ совершил столкновение с автомобилем „Мерседес“. В результате столкновения германский автомобиль перелетел поребрик, сбил решетку ограждения набережной и упал в Обводный канал“, — сообщила полиция Петербурга.

Полиция возбудила дело по факту нарушения ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек. По данным ведомства, 37-летний водитель „Шкоды“ на перекрёстке у Рузовского моста, где не работали светофоры, не предоставил преимущество „Мерседесу“, ехавшему по набережной Обводного канала.