СВОДКА ЗА СУТКИ | Водитель сбил женщину на переходе и скрылся. Полиция нашла прицеп для легковой машины

25 января в 8.53 на 24-м километре шоссе Ийсаку — Тудулинна — Авинурме (волость Муствеэ, Йыгевамаа) 32-летняя женщина на Volkswagen Polo вылетела на повороте с трассы и перевернулась. Водитель и 35-летняя пассажирка доставлены в больницу.

В 21.22 в Тарту на перекрестке улиц Выру и Аласи водитель легковой автомашины, личность которого пока не установлена, совершал левый поворт и сбил переходившую проезжую часть по переходу 42-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу, водитель скрылся с места ДТП.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 30 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

Идаская префектура сообщила о найденном прицепе для легковых автомобилей Tiki . Прицеп серого цвета, 2018 года выпуска, регистрационный номер 076YLB.