СВОДКА ЗА СУТКИ | 96-летний водитель выехал на тротуар и сбил пожилую женщину. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями(3)
За минувшие сутки в Эстонии произошло четыре ДТП, в которых серьезно пострадали люди.
30 января в 07.55 в Таллинне на бульваре Кольде вблизи автобусной остановки Maisi велосипедист, личность которого еще не установлена, сбил пешехода, 57-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу, велосипедист скрылся с места происшествия.
В 13.56 в Тарту у дома номер 25 по улице Якоби 96-летний мужчина отклонился на автомобиле Mazda MPV с дороги на тротуар и сбил там пешехода — 69-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу.
В 17.40 в селе Аарна (волость Пылва) двигавшийся по кромке дороги нетрезвый 45-летний мужчина получил удар от автомобиля Mercedes-Benz E 200 Bluetec, за рулем которого находился 54-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.
В 20.09 на 116-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа 34-летняя женщина на Volkswagen Passat отклонилась на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком Volvo FH с прицепом. Водителя Volkswagen доставили в больницу.
За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством четырех водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.