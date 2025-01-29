Ситуация стремительно ухудшается: доля более серьезных ДТП на дорогах Эстонии увеличилась

По словам исполнительного директора LKF Марта Йессе, в Эстонии в прошлом году количество дорожных происшествий снизилось на два процента по сравнению с предыдущим, однако это было вызвано не улучшением ситуации на дорогах, а малоснежными февралем и декабрем. „В то же время, общие убытки от дорожно-транспортных происшествий за год выросли на девять процентов. Это связано с увеличением доли серьезных дорожно-транспортных происшествий, а также с удорожанием ремонта и других услуг“, – отметил Йессе.

По мнению Йессе, особенно тревожной является ситуация с происшествиями, в результате которых люди получают травмы. „По данным Департамента транспорта, в дорожно-транспортных происшествиях погибло 69 человек, что на 10 больше, чем в 2023 году. В дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 2 153 человека, что превышает показатель предыдущего года более чем на 200 человек“, – пояснил Йессе.

„Ситуация на дорогах ухудшается стремительными темпами и очевидно, что без быстрого и решительного вмешательства государства улучшений не будет. В развитых странах количество аварий значительно сократилось благодаря широкому внедрению автоматизированного контроля, такого как измерение средней скорости, установка камер на светофорах и введение системы штрафных баллов за нарушения“, – сказал Йессе.

В 2024 году в Эстонии произошло 25 серьезных дорожно-транспортных происшествий, ущерб от которых превысил 100 тысяч евро. В позапрошлом году таких случаев было 20, а годом ранее – 17.

Средний ущерб по всем случаям дорожного страхования в прошлом году составил 2 500 евро. Средний ущерб от происшествий с грузовиками составил 4 200 евро, с автобусами – 2 800 евро, с легковыми автомобилями и малыми грузовиками – 2 300 евро.