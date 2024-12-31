Если машина после аварии не подлежит восстановлению, дорожное страхование возместит автоналог?(5)
С 1 января в Эстонии владельцы автомобилей столкнутся с новым автоналогом: как изменения коснутся пострадавших в аварии и что возместит дорожное страхование?
Итак, уже с 1 января вступит в силу налог на транспортные средства, который состоит из двух частей: годового транспортного налога и единовременного сбора за регистрацию. Первый будет взимать Налогово-таможенный департамент, второй – Департамент транспорта. Средства пойдут в государственный бюджет.
Плата за регистрацию
Член правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеп пояснил RusDelfi, что если автомобиль стал непригодным для эксплуатации в результате аварии и дорожное страхование возмещает пострадавшему стоимость приобретения аналогичного автомобиля, то также будет возмещена и плата за регистрацию.
Другими словами, если можно купить машину, за которую уже уплачен регистрационный сбор, то, соответственно, так и будет сделано, и тогда страховая компания не будет платить за регистрацию.
Если же купить такую машину невозможно, то страховщик возместит плату за регистрацию. Например, такая ситуация может возникнуть, если в продаже нет аналогичного автомобиля, зарегистрированного в Эстонии, взамен уничтоженного. Компенсация за регистрацию в этом случае будет рассчитываться на основе поврежденного транспортного средства, независимо от того, какой автомобиль пострадавший купит вместо уничтоженного.
Ежегодный налог
Теперь что касается второй части налога – ежегодного. Потсеп сообщил, что, как правило, невозможно будет востребовать возмещение автоналога от лица, причинившего ущерб. „Соответственно, нельзя требовать возмещения ежегодного налога и от страховщика виновника аварии“, – говорит он
На сайте Эстонского фонда дорожного страхования также сказано, что если транспортное средство в результате аварии уже не подлежит восстановлению, то, как правило, страховая компания и не будет возмещать ежегодный автоналог. Потерпевшему нужно будет заплатить налог за машину, которая уже непригодна для эксплуатации за текущий год. Требовать возмещения этого налога от страховой компании невозможно, так как потерпевший был бы обязан уплатить этот налог, даже если бы он не попал в аварию.