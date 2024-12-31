Если машина после аварии не подлежит восстановлению, дорожное страхование возместит автоналог?

Итак, уже с 1 января вступит в силу налог на транспортные средства, который состоит из двух частей: годового транспортного налога и единовременного сбора за регистрацию. Первый будет взимать Налогово-таможенный департамент, второй – Департамент транспорта. Средства пойдут в государственный бюджет.

Плата за регистрацию

Член правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеп пояснил RusDelfi, что если автомобиль стал непригодным для эксплуатации в результате аварии и дорожное страхование возмещает пострадавшему стоимость приобретения аналогичного автомобиля, то также будет возмещена и плата за регистрацию.

Другими словами, если можно купить машину, за которую уже уплачен регистрационный сбор, то, соответственно, так и будет сделано, и тогда страховая компания не будет платить за регистрацию.

Если же купить такую машину невозможно, то страховщик возместит плату за регистрацию. Например, такая ситуация может возникнуть, если в продаже нет аналогичного автомобиля, зарегистрированного в Эстонии, взамен уничтоженного. Компенсация за регистрацию в этом случае будет рассчитываться на основе поврежденного транспортного средства, независимо от того, какой автомобиль пострадавший купит вместо уничтоженного.

Ежегодный налог

Теперь что касается второй части налога – ежегодного. Потсеп сообщил, что, как правило, невозможно будет востребовать возмещение автоналога от лица, причинившего ущерб. „Соответственно, нельзя требовать возмещения ежегодного налога и от страховщика виновника аварии“, – говорит он