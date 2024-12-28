28.12.2024, 20:29
ОБЗОР | Все, что вы хотели спросить! Ответы на самые „горячие“ вопросы об автоналоге(8)
Транспортный департамент, Министерство финансов и Налогово-таможенный департамент ответили на вопросы читателей Delfi, связанные с налогом на автомобили. Delfi Ärileht готов вас с ними познакомить!
Почему при установлении регистрационного сбора не учитывается рыночная стоимость автомобиля?
Нужно ли также платить ежегодный налог за автомобиль, полученный по договору дарения?
„Можно ли оплачивать автоналог ежемесячно? Что грозит тем, кто остается должником по налогам?
Как взимается налог на автомобиль в случае умершего человека?
Является ли первоначальная плата за регистрацию подержанного автомобиля такой же, как плата за его продажу?
Уже подписаны?