Экономика
28.12.2024, 20:29

ОБЗОР | Все, что вы хотели спросить! Ответы на самые „горячие“ вопросы об автоналоге

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Iris Kübarsepp
Иллюстрация: Madli Utt
Jevgenia Parv

Транспортный департамент, Министерство финансов и Налогово-таможенный департамент ответили на вопросы читателей Delfi, связанные с налогом на автомобили. Delfi Ärileht готов вас с ними познакомить!

  • Почему при установлении регистрационного сбора не учитывается рыночная стоимость автомобиля?

  • Нужно ли также платить ежегодный налог за автомобиль, полученный по договору дарения?

  • „Можно ли оплачивать автоналог ежемесячно? Что грозит тем, кто остается должником по налогам?

  • Как взимается налог на автомобиль в случае умершего человека?

  • Является ли первоначальная плата за регистрацию подержанного автомобиля такой же, как плата за его продажу?

Ответы на эти и другие вопросы - в материале от Delfi Ärileht.

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