30.11.2024, 15:50
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Нужно ли теперь страховать электросамокат и снегоход?
ФОТО: | Shutterstock
В нашей семье несколько моторных транспортных средств, таких как электросамокаты, электровелосипеды, снегоходы и т. д. Я читал, что теперь и их нужно страховать. Так ли это на самом деле, спрашивает читатель Maaleht. Отвечает Лаури Потсепп, член правления Эстонского фонда дорожного страхования.
Страхование в сфере дорожного движения расширится с 1 декабря, когда вступят в силу поправки в Закон о дорожном страховании. Так, дорожное страхование расширяется на транспортные средства, приводимые в движение исключительно двигателем и имеющие конструктивную скорость более 25 км/ч. А также на транспортные средства, конструктивная скорость которых превышает 14 км/ч и масса более 25 кг.
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