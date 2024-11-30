ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Нужно ли теперь страховать электросамокат и снегоход?

Страхование в сфере дорожного движения расширится с 1 декабря, когда вступят в силу поправки в Закон о дорожном страховании. Так, дорожное страхование расширяется на транспортные средства, приводимые в движение исключительно двигателем и имеющие конструктивную скорость более 25 км/ч. А также на транспортные средства, конструктивная скорость которых превышает 14 км/ч и масса более 25 кг.