Экономика
30.11.2024, 15:50

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Нужно ли теперь страховать электросамокат и снегоход?

 
Lauri Potsepp
С электросамокатами за год происходят сотни ДТП
С электросамокатами за год происходят сотни ДТП
ФОТО: Ewa Leon | Shutterstock

В нашей семье несколько моторных транспортных средств, таких как электросамокаты, электровелосипеды, снегоходы и т. д. Я читал, что теперь и их нужно страховать. Так ли это на самом деле, спрашивает читатель Maaleht. Отвечает Лаури Потсепп, член правления Эстонского фонда дорожного страхования.

Страхование в сфере дорожного движения расширится с 1 декабря, когда вступят в силу поправки в Закон о дорожном страховании. Так, дорожное страхование расширяется на транспортные средства, приводимые в движение исключительно двигателем и имеющие конструктивную скорость более 25 км/ч. А также на транспортные средства, конструктивная скорость которых превышает 14 км/ч и масса более 25 кг.

Расширится и содержание страховой защиты — страховка будет возмещать виды ущерба, которые ранее не компенсировались. До сих пор дорожная страховка охватывала только зарегистрированные в Дорожном регистре моторные транспортные средства, но теперь страховое обязательство распространяется и на незарегистрированные транспортные средства.

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