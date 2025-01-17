Портал личного ущерба поможет жертвам дорожно-транспортных происшествий

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, в год происходит около 1 500 дорожно-транспортных происшествий, в которых дорожное страхование компенсирует причиненный вред здоровью. „Дорожное страхование покрывает ущерб за виновника, избавляя его от необходимости нести эти расходы самостоятельно. Часто случается, что пострадавший не знает, возмещения какого ущерба он имеет право требовать или как именно проходит процесс получения компенсации“, – отметил Потсепп. „На портале представлена конкретная информация о том, какое требование, как и кому следует предъявлять. Когда клиент хорошо осведомлен о своих правах, споров со страховой компанией становится меньше, а процесс возмещения ущерба происходит более гладко“.

Средний размер ущерба здоровью в происшествиях прошлого года составил 8 218 евро, а ущерба транспортным средствам – 2 223 евро. Максимальная компенсация за ущерб здоровью при дорожно-транспортном происшествии составляет 6,45 млн евро. Средний размер требования за утраченный доход из-за длительной нетрудоспособности составляет 170 000 евро, за содержание иждивенцев – более 70 000 евро, а за медицинские расходы – более 20 000 евро.

По словам Потсеппа, были случаи, когда эстонские страховщики выплачивали компенсации, достигающие нескольких миллионов евро. „Самый дорогой случай дорожного страхования произошел в 2018 году, когда грузовик потерял управление и столкнулся с легковым автомобилем, двигавшимся навстречу. Общий ущерб составил 5,6 миллиона евро, из которых 5,4 миллиона евро – ущерб здоровью“, – сказал Потсепп.