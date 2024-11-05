LKF обновил онлайн-карту: теперь вы можете проверить дорожную ситуацию вокруг своего дома или в любом другом районе

„Хотя парковка на первый взгляд кажется безопасным и простым местом для движения, а скорости там невысокие, на самом деле это довольно сложная дорожная ситуация, поскольку маневры приходится совершать в довольно тесных условиях и в то же время водитель должен следить за ситуацией на 360 градусов“, — прокомментировал руководитель отдела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тынис Тохвер.

Попасть в дорожно-транспортное происшествие наиболее вероятно на парковках, ведь подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий в Эстонии происходит именно на них – к концу октября таких происшествий было зарегистрировано более 8000. Около 80% происшествий на парковке приходится на столкновение с другим припаркованным транспортным средством при движении задним ходом или движении вперед. Столкновения с движущимися транспортными средствами происходят на парковках как при движении задним ходом, так и при движении вперед, причем нередки случаи и повреждения другого автомобиля дверью.

По уездам больше всего дорожно-транспортных происшествий произошло в Харьюмаа (около 14 500), Тартумаа (около 3 000) и Ида-Вирумаа (около 1 700). Меньше всего — в Ляэнемаа (чуть более 200), Пылвамаа (около 150) и Хийумаа (около 80). Что касается городов, то, конечно, больше всего дорожно-транспортных происшествий происходит там, где проживает больше людей: в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве. Больше всего аварий происходит по четвергам и пятницам, меньше всего – по субботам и воскресеньям. Если смотреть по времени суток, то большинство аварий происходит в полночь и в вечерний час пик.

По состоянию на конец октября 2024 года в Эстонии было зарегистрировано около 24 000 дорожно-транспортных происшествий, из которых почти половина, или 12 000 случаев, произошла в Таллинне. Обилием дорожно-транспортных происшествий в Таллинне отличаются районы Кесклинна и Ласнамяэ, где по состоянию на конец октября 2024 года в каждом из них произошло по 3000 аварий. Самыми спокойными районами столицы являются Пирита (около 300 ДТП) и Нымме (около 800 ДТП).

За помятыми на парковках кузовами, по частоте происществий следуют наезды сзади, которых в этом году зарегистрировано уже более 4000 случаев. „Основной причиной таких аварий является невнимательность, особенно использование телефона или сенсорного экрана автомобиля во время движения, а также не соблюдение достаточного расстояния до впереди идущего автомобиля. Достаточно одной непредвиденной ситуации, будь то выбежавшая на дорогу кошка или какое-то другое препятствие, как не останется ни времени, ни пространства, чтобы среагировать. Практика показывает, что таких наездах обычно виноват именно водитель, следующий сзади“, — пояснил Тохвер.

На третьем месте в этом году с почти 2500 случаями стоят столкновения на перекрестке. „И здесь основная причина несчастных случаев — невнимательность. Например, у знака „уступи дорогу“ ты сначала смотришь налево, чтобы убедиться, что никто не идет, потом направо, но налево повторно уже не оглядываешься и не убеждаешься безопасности до конца. На равнозначные перекрестки, где действует правило правой руки, часто выезжают с такой большой скоростью, что транспортное средство, идущее справа, остается незамеченным и вовремя остановиться уже невозможно. Такое часто случается на небольших улицах“, — прокомментировал Тохвер.

Поскольку почти каждое дорожно-транспортное происшествие связано с возникновением ущерба, правильная регистрация происшествия и процесс рассмотрения страхового случая могут вызвать дополнительный стресс и растерянность в и без того неприятной ситуации. „Рекомендую клиентам дорожного страхования Salva всегда пользоваться услугой автопомощи Salva, которая доступна круглосуточно для клиентов каско или дорожного страхования. Для клиента, попавшего в аварию, это, безусловно, означает экономию времени в процессе рассмотрения страховых случаев и уверенность в том, что необходимые первичные процедуры для подачи претензии были проведены правильно“, — добавил Тохвер.

В случае дорожно-транспортного происшествия автопомощь Salva готова предоставить квалифицированную консультацию по телефону 24 часа в сутки о первоначальных процедурах оформления дорожно-транспортного происшествия или по желанию клиента приехать на место происшествия для их выполнения. На месте происшествия Salva Autoabi помогает зафиксировать дорожно-транспортное происшествие – заполнить акт о причинении ущерба в результате дорожно-транспортного происшествия, сфотографировать место происшествия, снять объяснения и копии документов у участников ДТП.

Эстонский фонд дорожного страхования (LKF) обновил онлайн-карту случаев дорожного страхования, с помощью которой можно искать дорожно-транспортные происшествия по месту, времени и ситуации, а также загружать данные о случаях. Любой желающий может проверить дорожную ситуацию вокруг своего дома или другого интересующего района на онлайн-карте. На основании места происшествия, типа ситуации, времени происшествия и размера ущерба можно проанализировать возможные причины и тяжесть происшествий. Данные о страховых случаях дорожного страхования на веб-карте взяты из регистра дорожного страхования Эстонии. Данные не включают случаи добровольного страхования транспортных средств то есть каско.

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