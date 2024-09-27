Онлайн-калькулятор дорожного страхования: посчитайте наиболее выгодный вариант!

По словам председателя правления LKF Марта Йессе, потребители все чаще используют онлайн-калькулятор для сравнения цен, что свидетельствует о том, что автовладельцы видят в нем необходимость. „Калькулятор позволяет за считанные секунды получить представление о ценах на страхование автомобиля сроком от одного месяца до целого года. Поскольку разница в цене может быть в несколько раз, автовладелец получит полезную информацию о том, какой страховщик ему больше подходит“, сказал Йессе, добавив, что договор можно составить на сайте страховой компании, где обычно доступны наиболее выгодные цены, причем калькулятор LKF обычно показывает именно такие цены.

Йессе подчеркнул, что выбор дорожного страхования не должен основываться лишь на самой низкой цене. „Многие страховщики предлагают дополнительные услуги в рамках дорожного страхования, например, помощь на дороге или буксировку в случае аварии. Поэтому лучше не спеша выбрать наиболее подходящий вариант“.

По мнению Йессе, онлайн-калькулятор дорожного страхования необходим, чтобы клиент мог сделать осознанный выбор при заключении договора. „Чтобы лучше защитить интересы автовладельцев, управление калькулятором с момента вступления в силу поправок к Закону об дорожном страховании возложено на LKF. На протяжении многих лет неоднократно поднимался вопрос о законности и необходимости существования такого сравнительного калькулятора и предпринимались попытки его закрыть. Сегодня Рийгикогу принял решение, в котором четко указано, что LKF будет поддерживать на своем сайте калькулятор для сравнения тарифов обязательного дорожного страхования“, сказал Йессе.