Онлайн-калькулятор дорожного страхования: посчитайте наиболее выгодный вариант!
В этом году при помощи онлайн-калькулятора Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) было осуществлено более 450 тысяч сравнений тарифов дорожного страхования. По состоянию на 1 июля этого года действовало 882 000 договоров дорожного страхования со средним годовым платежом в размере 151 евро. Вступившая в силу 15 июля поправка к Закону об дорожном страховании обязывает LKF предлагать калькулятор для сравнения страховых тарифов: www.lkf.ee/kalkulaator.
По словам председателя правления LKF Марта Йессе, потребители все чаще используют онлайн-калькулятор для сравнения цен, что свидетельствует о том, что автовладельцы видят в нем необходимость. „Калькулятор позволяет за считанные секунды получить представление о ценах на страхование автомобиля сроком от одного месяца до целого года. Поскольку разница в цене может быть в несколько раз, автовладелец получит полезную информацию о том, какой страховщик ему больше подходит“, сказал Йессе, добавив, что договор можно составить на сайте страховой компании, где обычно доступны наиболее выгодные цены, причем калькулятор LKF обычно показывает именно такие цены.
Йессе подчеркнул, что выбор дорожного страхования не должен основываться лишь на самой низкой цене. „Многие страховщики предлагают дополнительные услуги в рамках дорожного страхования, например, помощь на дороге или буксировку в случае аварии. Поэтому лучше не спеша выбрать наиболее подходящий вариант“.
По мнению Йессе, онлайн-калькулятор дорожного страхования необходим, чтобы клиент мог сделать осознанный выбор при заключении договора. „Чтобы лучше защитить интересы автовладельцев, управление калькулятором с момента вступления в силу поправок к Закону об дорожном страховании возложено на LKF. На протяжении многих лет неоднократно поднимался вопрос о законности и необходимости существования такого сравнительного калькулятора и предпринимались попытки его закрыть. Сегодня Рийгикогу принял решение, в котором четко указано, что LKF будет поддерживать на своем сайте калькулятор для сравнения тарифов обязательного дорожного страхования“, сказал Йессе.
Сравнить тарифы дорожного страхования можно на сайте Эстонского фонда дорожного страхования: www.lkf.ee/kalkulaator. Требуется лишь ввести номер регистрационного знака транспортного средства. Более подробный запрос придется сделать, только если транспортное средство не занесено в Регистр дорожного движения, делающее запрос лицо не является владельцем или ответственным пользователем этого транспортного средства или оно используется интенсивнее обычного, с повышенным риском, например в качестве такси. Калькулятор показывает цены девяти поставщиков услуг дорожного страхования: Balcia, BTA, ERGO, Gjensidige, If Kindlustus, INGES, PZU Kindlustus, Salva и Seesam. В калькуляторе нет сравнения цен LHV и Swedbank. Кроме того, договор дорожного страхования может быть заключен через страхового посредника, в частности, брокера.
LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Эстонским бюро зеленой карты и принудительным страховщиком транспортных средств без договора дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. LKF также организует разрешение споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.
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