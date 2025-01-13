Правящая коалиция решила не лишать серопаспортников права голоса

Канцлер права Юлле Мадизе заявила политикам, что Конституция является основой правового государства, и внося в нее поправки с целью изменения избирательного права, следует проявлять осторожность, передает RusERR.

„Речь идет и о краткосрочных рисках. Глядя на то, как Россия использует все средства для гибридных атак либо в Балтийском море, либо на выборах в других странах, я думаю, сейчас самое время действовать. Для Eesti 200 важнее всего лишить права голоса граждан стран-агрессоров. Если смотреть шире, то мы бы предпочли, чтобы голосовать не смогли бы и лица с неопределенным гражданством“, - сказал председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террасом (Eesti 200).

Однако в коалиционном совете три входящие в правительство партии (Партия реформ, социал-демократы и Eesti 200) все же решили, что у обладателей „серых“ паспортов право голоса на местных выборах забирать не будут.

„Люди с неопределенным гражданством получат в рамках законопроекта защиту. Они сохранят право голоса. Какую угрозу безопасности они несут? Никакую. Они не могут быть лояльны какому-либо государству, поскольку они не связаны ни с одним государством посредством гражданства“, - сказал лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс.

Однако для изменения Конституции с целью лишить права голоса постоянно проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси коалиции потребуется также поддержка оппозиционных партий во время решающего голосования. Центристы идею ограничения избирательного права вообще не одобряют, а Isamaa и EKRE начинание коалиции в целом поддерживают за некоторыми исключениями: они не считают правильным допускать до избирательных участков обладателей серых паспортов.

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) выразил надежду, что оппозиция все же поддержит законопроект, несмотря на свои возражения: ожидается, что он поступит на второе чтение в Рийгикогу в середине февраля.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить