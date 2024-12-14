ФОТО | EKRE: право голоса должно быть привилегией лишь граждан Эстонии

Председатель партии Мартин Хельме представил совету обзор политической ситуации. Совет также принял политическое заявление, согласно которому право голоса на выборах в Рийгикогу, местные органы власти и Европейский парламент должно предоставляться исключительно гражданам Эстонии.

"Совет EKRE подтверждает свою приверженность программной позиции партии, согласно которой право голоса на выборах в Рийгикогу, местные самоуправления и Европейский парламент должны иметь только граждане Эстонии. Совет уполномоченных EKRE не поддерживает изменение Конституции Эстонской Республики таким образом, чтобы в ней было закреплено избирательное право неграждан на любых выборах. ... Мы выражаем удовлетворение тем, что в Эстонии сложился редкий межпартийный консенсус и воля к решению давней государственно-правовой проблемы“, - говорится в заявлении.

Кроме того, совет EKRE посчитал достойным сожаления и проявлением плохой парламентской культуры тот факт, что "правящая коалиция отклонила в Рийгикогу вариант внесения поправок в Конституцию, инициированный депутатов EKRE, что представляло собой политически ясное и юридически корректное решение возникшей проблемы, долгое время находившейся в тупике“.

„Мы считаем, что закрепление права голоса неграждан на конституционном уровне ухудшает ситуацию с точки зрения государственного права и ослабляет политическое право эстонцев принимать решения на своей исконной родине“, – заявили в EKRE.

"Для изменения Конституции требуется гораздо более широкая политическая поддержка, чем только голоса коалиционных депутатов. Мы призываем коалиционные партии отказаться от политики "дорожного катка“, которую они обычно практикуют.