ФОТО | EKRE: право голоса должно быть привилегией лишь граждан Эстонии(23)
Сегодня, 14 декабря, в народном доме Паюси в Йыгевамаа состоялось заседание совета уполномоченных Эстонской консервативной народной партии (EKRE).
Председатель партии Мартин Хельме представил совету обзор политической ситуации. Совет также принял политическое заявление, согласно которому право голоса на выборах в Рийгикогу, местные органы власти и Европейский парламент должно предоставляться исключительно гражданам Эстонии.
"Совет EKRE подтверждает свою приверженность программной позиции партии, согласно которой право голоса на выборах в Рийгикогу, местные самоуправления и Европейский парламент должны иметь только граждане Эстонии. Совет уполномоченных EKRE не поддерживает изменение Конституции Эстонской Республики таким образом, чтобы в ней было закреплено избирательное право неграждан на любых выборах. ... Мы выражаем удовлетворение тем, что в Эстонии сложился редкий межпартийный консенсус и воля к решению давней государственно-правовой проблемы“, - говорится в заявлении.
Кроме того, совет EKRE посчитал достойным сожаления и проявлением плохой парламентской культуры тот факт, что "правящая коалиция отклонила в Рийгикогу вариант внесения поправок в Конституцию, инициированный депутатов EKRE, что представляло собой политически ясное и юридически корректное решение возникшей проблемы, долгое время находившейся в тупике“.
„Мы считаем, что закрепление права голоса неграждан на конституционном уровне ухудшает ситуацию с точки зрения государственного права и ослабляет политическое право эстонцев принимать решения на своей исконной родине“, – заявили в EKRE.
"Для изменения Конституции требуется гораздо более широкая политическая поддержка, чем только голоса коалиционных депутатов. Мы призываем коалиционные партии отказаться от политики "дорожного катка“, которую они обычно практикуют.
EKRE призывает Isamaa, Партию реформ, Eesti 200 и внефракционных депутатов не поддаваться шантажу cоциал-демократической партии и не соглашаться на подрыв фундаментального принципа национального государства, закрепленного в преамбуле Конституции . Мы считаем, что закрепление избирательных прав неграждан на уровне конституции ухудшает ситуацию с точки зрения государственного права и размывает право эстонцев принимать политические решения на родной земле. Как националистическая и про-суверенная партия, мы не можем это поддержать.
Совет EKRE хочет, чтобы конституционное изменение была дополнена поправкой, которая дает право голоса только гражданам Эстонии. Мы не считаем приемлемым предоставление избирательного права негражданам на уровне Конституции. Совет уполномоченных поручает руководству и фракции партии искать политический компромисс, который позволит провести изменение Конституции в соответствии с нашей программной позицией. В случае если проект изменения Конституции, рассматриваемый в Рийгикогу, не будет учитывать позиции EKRE, фракция должна голосовать против него“.