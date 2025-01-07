Кристен Михал: если человек хочет быть гражданином путинской России, он не может участвовать в дискуссии о будущем Эстонии

Коалиция планирует в срочном порядке изменить Конституцию и лишить граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах. Ближайшие местные выборы в Эстонии пройдут осенью 2025 года. Планирует ли коалиция идти на компромисс с оппозицией и лишить права голоса также лиц без гражданства, то есть так называемых серопаспортников, поинтересовалась у премьера ведущая программы „Интервью недели“ Татьяна Гасова.

„Да, для изменения Конституции нужен более обширный консенсус [чем коалиционное соглашение]. Есть две возможности - изменить это с преобладающим числом голосов в Рийгикогу. Или изменить Конституцию за два созыва, - сказал Михал. - Суть изменения простая, чтобы люди, которые связаны гражданством третьих стран, в первую очередь стран-агрессоров, не могли бы участвовать в принятии решений, которые влияют на будущее нашей страны. Сейчас между коалиционными партиями есть понимание, что можно было бы попробовать это сделать сейчас, до ближайших местных выборов. У оппозиционных партий это понимание также есть. У неграждан право голоса сохранится. По крайней мере, исходя из той ситуации, которая сейчас сложилась в парламенте. Но будут вестись поиски более широкого консенсуса“.

При этом эксперты указывают на то, что нет исследований, которые бы подтверждали, что данные люди несут реальную угрозу эстонскому государству. Вы можете привести пример или факт, который бы доказал, что участие этих граждан в муниципальных выборах представляет угрозу Эстонии?

„Гражданство связывает человека в определенных выборах. И не секрет, что отношение граждан России и Беларуси к тому, что Путин организует в Украине, отличается от того, что есть у граждан ЭР, - ответил Михал. - Логично, что если человек хочет быть гражданином России, путинской России, по каким-то причинам, или Беларуси, то он не должен предполагать, что он может участвовать в какой-либо дискуссии по вопросам Эстонии. У нас было представление, что Россия станет демократической страной, но этого не произошло. Россия для Евросоюза, НАТО - реальная серьезая опасность“.

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