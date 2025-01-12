БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Катри Райк об отношениях со Стальнухиным: „От ненависти до любви один шаг“

Это похоже на навязчивую идею - стремление непременно занять кресло мэра Нарвы.

Но так ли плоха эта навязчивая идея? Я могла бы также справиться с этой ролью в Таллинне или Тарту. Я знаю многих людей, которые хотят стать членами Рийгикогу или министрами, но не знаю тех, кто был бы готов заняться политикой в ​​Нарве.

Что за отношения у вас сейчас со Стальнухиным?

От ненависти до любви один шаг. По поводу здания Нарвского училища Стальнухин как-то сказал, что оно будет построено „только через его труп“. Но даже старые враги со временем учатся уважать друг друга и ценить силу друг друга.

Наши отношения, я думаю, чрезвычайно корректные и взаимоприемлемые. Мы намерены сотрудничать, я не хочу полоскать грязное белье, я не разделяю многих его взглядов, но разделяю некоторые принципы, важные в Нарвской политике. Если вы думаете, что мы встречаемся, чтобы обсудить последние события войны в Украине, то это не так.

Предыдущий мэр Яан Тоотс из Нарвы уехал?

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