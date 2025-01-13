ПРЯМО СЕЙЧАС | В Рийгикогу обсуждают ограничение избирательного права для граждан РФ и Беларуси(20)
Сегодня конституционная комиссия Рийгикогу обсуждает на открытом заседании прошедший первое чтение законопроект об изменении Конституции, который призван ограничить избирательное право живущих в Эстонии граждан третьих государств на выборах в собрания местных самоуправлений. Следите на прямой трансляцией!
По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, на сегодняшнем заседании комиссия обсудит планируемые изменения и их влияние с канцлером права и представителями Министерства юстиции и цифровых технологий, Тартуского университета и Союза юристов Эстонии. Комиссия также ознакомится с кратким исследованием Канцелярии Рийгикогу, содержащим обзор права голосования неграждан в государствах-членах Европейского союза.
Открытое заседание комиссии начнется в 11:15 в конференц-зале Рийгикогу. На него приглашены канцлер права Юлле Мадизе, старшие советники отдела защиты правопорядка Канцелярии канцлера права Валло Олле и Лийна Луст-Веддер; руководитель службы публичного права Министерства юстиции и цифровых технологий Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко; заместитель руководителя по научной работе института политических исследований им. Юхана Шютте Тартуского университета, профессор сравнительной политологии Пирет Эхин; руководитель правового и аналитического отдела Канцелярии Рийгикогу Кайдо Йыгева и заместитель руководителя Сийри Силлайыэ, а также президент Союза юристов Эстонии Катарина Талумяэ и член правления Меэлис Пирн.
Конституционная комиссия уже обсуждала ограничение избирательного права в ходе пяти открытых заседаний, в которых приняли участие представители Министерства юстиции и цифровых технологий, Конституционной Ассамблеи, Государственной канцелярии, Государственной службы по организации выборов, Министерства внутренних дел, Таллиннского университета, Тартуского университета и Канцелярии канцлера права. Кроме того, комиссия обсудила изменения на закрытом заседании с представителями Министерства внутренних дел и Полиции безопасности.
Согласно инициированному 61 членом Рийгикогу проекту закона о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики (536 SE), в выборах в собрания местных самоуправлений могут участвовать граждане Эстонии и жители, не имеющие гражданства, а также граждане государств-членов Европейского союза и НАТО. Согласно законопроекту, условия и порядок внесения в избирательные списки лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, устанавливаются законом.
В настоящее время наряду с гражданами Эстонии и государств-членов ЕС в местных выборах могут участвовать иностранцы, живущие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или постоянного права на жительство, достигшие ко дню выборов возраста 16 лет, чье постоянное место жительства находится в соответствующих волости или городе.
По словам инициаторов законопроекта, поправка наделит правом голоса граждан государств, разделяющих демократические ценности Эстонского государства и имеющих схожие с ним интересы в сфере безопасности, а также живущих в Эстонии лиц без гражданства, не имеющих обязательств лояльности либо других обязательств ни перед одним другим государством.
Рийгикогу рассмотрит законопроект об изменении Конституции в трех чтениях. Между первым и вторым чтением должно пройти по меньшей мере три месяца. Между вторым и третьим чтением – по меньшей мере один месяц. Законопроект прошел первое чтение 20 ноября. Предложения о поправках к нему можно представить до 20 января. Решение о способе изменения Конституции принимается в третьем чтении.
Следующие выборы в собрания местных самоуправлений Эстонии состоятся 19 октября.