ПРЯМО СЕЙЧАС | В Рийгикогу обсуждают ограничение избирательного права для граждан РФ и Беларуси

По словам председателя комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, на сегодняшнем заседании комиссия обсудит планируемые изменения и их влияние с канцлером права и представителями Министерства юстиции и цифровых технологий, Тартуского университета и Союза юристов Эстонии. Комиссия также ознакомится с кратким исследованием Канцелярии Рийгикогу, содержащим обзор права голосования неграждан в государствах-членах Европейского союза.

Открытое заседание комиссии начнется в 11:15 в конференц-зале Рийгикогу. На него приглашены канцлер права Юлле Мадизе, старшие советники отдела защиты правопорядка Канцелярии канцлера права Валло Олле и Лийна Луст-Веддер; руководитель службы публичного права Министерства юстиции и цифровых технологий Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко; заместитель руководителя по научной работе института политических исследований им. Юхана Шютте Тартуского университета, профессор сравнительной политологии Пирет Эхин; руководитель правового и аналитического отдела Канцелярии Рийгикогу Кайдо Йыгева и заместитель руководителя Сийри Силлайыэ, а также президент Союза юристов Эстонии Катарина Талумяэ и член правления Меэлис Пирн.

Конституционная комиссия уже обсуждала ограничение избирательного права в ходе пяти открытых заседаний, в которых приняли участие представители Министерства юстиции и цифровых технологий, Конституционной Ассамблеи, Государственной канцелярии, Государственной службы по организации выборов, Министерства внутренних дел, Таллиннского университета, Тартуского университета и Канцелярии канцлера права. Кроме того, комиссия обсудила изменения на закрытом заседании с представителями Министерства внутренних дел и Полиции безопасности.