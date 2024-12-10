Комиссия Рийгикогу обсудит ограничение избирательного права на открытых заседаниях

Ранее конституционная комиссия провела три открытых заседания, посвященных ограничению избирательного права. В них приняли участие члены Конституционной Ассамблеи Лийа Хянни и Юри Адамс, а также представители Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Канцелярии канцлера права. Вчера комиссия обсудила поправку на закрытом заседании с представителями Министерства внутренних дел и Полиции безопасности.

Оба заседания можно будет посмотреть в прямой трансляции на домашней странице Рийгикогу. Запись будет позже доступна на канале Рийгикогу в Youtube .

В четверг открытое заседание комиссии начнется в 14:00 в зале совещаний L332. На него приглашены член Конституционной Ассамблеи Калле Юргенсон и председатель экспертной комиссии Юри Райдла, доцент политологии Тартуского университета Мартин Мёльдер и доцент сравнительной политологии Таллиннского университета Тынис Саартс.

Сегодняшнее открытое заседание конституционной комиссии начнется в 14:45 в зале совещаний L332. На него приглашены министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста; лектор по государственному праву Тартуского университета Ааро Мыттус; руководитель службы публичного права Министерства юстиции Иллимар Пярнамяги и советник Марико Йыэорг-Юрченко; руководитель сферы стратегической коммуникации Государственной канцелярии Прийт Талв; советник коммуникационного бюро правительства Кристи Аннисте и руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ.

По словам председателя конституционной комиссии Хендрика Йоханнеса Терраса, комиссия продолжит организовывать открытые заседания между первым и вторым чтением законопроекта, чтобы привлечь к публичному обсуждению экспертов в области права, членов Конституционной Ассамблеи и представителей правительственных учреждений и рассмотреть изменение с разных сторон. „На сегодняшнем открытом обсуждении свои позиции разъяснят министр юстиции и цифровых технологий, эксперты по государственному праву и организаторы выборов. В четверг мы продолжим обсуждение с представителями Конституционной Ассамблеи и политологами“, – сказал он.

Согласно инициированному 61 членом Рийгикогу проекту закона о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики (536 SE), в выборах в собрания местных самоуправлений могут участвовать граждане Эстонии и жители, не имеющие гражданства, а также граждане государств-членов Европейского союза и НАТО. Согласно законопроекту, условия и порядок внесения в избирательные списки лиц без гражданства и иностранцев, имеющих право голоса, устанавливаются законом.

В настоящее время наряду с гражданами Эстонии и государств-членов ЕС в местных выборах могут участвовать иностранцы, живущие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или постоянного права на жительство, достигшие ко дню выборов возраста 16 лет, чье постоянное место жительства находится в соответствующих волости или городе.

По словам инициаторов законопроекта, поправка наделит правом голоса граждан государств, разделяющих демократические ценности Эстонского государства и имеющих схожие с ним интересы в сфере безопасности, а также живущих в Эстонии лиц без гражданства, не имеющих обязательств лояльности либо других обязательств ни перед одним другим государством.

Рийгикогу рассмотрит законопроект об изменении Конституции в трех чтениях. Между первым и вторым чтением должно пройти по меньшей мере три месяца. Между вторым и третьим чтением – по меньшей мере один месяц. Законопроект прошел первое чтение 20 ноября. Предложения о поправках к нему можно представить до 20 января. Решение о способе изменения Конституции принимается в третьем чтении.

Следующие выборы в собрания местных самоуправлений Эстонии состоятся 19 октября 2025 года.

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