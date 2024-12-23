Герои 2024 года по версии RusDelfi: трезвый взгляд и смелость

Экс-директор КаПо Арнольд Синисалу: неожиданный прагматизм

Андрей Шумаков, главный редактор RusDelfi

Вот уж не думал, что героем для меня может стать человек из силовых структур. Однако в 2024 году мы увидели совершенно новую версию бывшего директора КаПо. Повесив плащ с кинжалом на гвоздь, Арнольд Синисалу стал не только находкой для журналистов, с которыми он вдруг разоткровенничался, но и тем, кто предостерегает эстонских политиков от необдуманных поступков. В своих интервью Delfi, ERR и другим изданиям он последовательно продвигает несколько нарративов, которые совсем не совпадают с официальной позицией правительства:

1. Отбирать право голоса у граждан РФ и Беларуси на местных выборах в Эстонии не просто не полезно, но и вредно. Вот две его реплики на эту тему: „Наша ситуация отличается от Латвии или других стран, где избирательного права никогда не было. У нас это право всегда существовало“ (Delfi) и „Кто будет заниматься этими живущими в Эстонии людьми, если их лишат избирательного права? Будет ли это обязанностью государства, местных самоуправлений или последствия от озлобленности этих людей придется решать полиции и КаПо?“ (ERR)

2. Большинство живущих в Эстонии обладателей российского паспорта вовсе не фанаты Путина. „Я бы даже не акцентировал внимание на вопросе национальности. Среди эстонцев тоже есть те, кому нравится Путин и политика Кремля“ и „Большая часть неэстонцев настолько хорошо интегрирована, что, только по имени возможно понять, что они не эстонцы, но они являются частью нашего общества во всех смыслах“.

Во всем этом можно было бы усмотреть будущие политические амбиции, но скорее в словах господина Синисалу есть лишь четкий прагматизм: давайте не увеличивать температуру под уже и так раскаленной сковородкой. И поверьте, экс-глава КаПо знает, о чем говорит.

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Евгения Парв, репортер из Ида-Вирумаа