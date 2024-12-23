Герои 2024 года по версии RusDelfi: трезвый взгляд и смелость(13)
Журналисты RusDelfi выбрали героев 2024 года. Как признают сотрудники редакции, в этом году это было сделать особенно сложно.
Экс-директор КаПо Арнольд Синисалу: неожиданный прагматизм
Андрей Шумаков, главный редактор RusDelfi
Вот уж не думал, что героем для меня может стать человек из силовых структур. Однако в 2024 году мы увидели совершенно новую версию бывшего директора КаПо. Повесив плащ с кинжалом на гвоздь, Арнольд Синисалу стал не только находкой для журналистов, с которыми он вдруг разоткровенничался, но и тем, кто предостерегает эстонских политиков от необдуманных поступков. В своих интервью Delfi, ERR и другим изданиям он последовательно продвигает несколько нарративов, которые совсем не совпадают с официальной позицией правительства:
1. Отбирать право голоса у граждан РФ и Беларуси на местных выборах в Эстонии не просто не полезно, но и вредно. Вот две его реплики на эту тему: „Наша ситуация отличается от Латвии или других стран, где избирательного права никогда не было. У нас это право всегда существовало“ (Delfi) и „Кто будет заниматься этими живущими в Эстонии людьми, если их лишат избирательного права? Будет ли это обязанностью государства, местных самоуправлений или последствия от озлобленности этих людей придется решать полиции и КаПо?“ (ERR)
2. Большинство живущих в Эстонии обладателей российского паспорта вовсе не фанаты Путина. „Я бы даже не акцентировал внимание на вопросе национальности. Среди эстонцев тоже есть те, кому нравится Путин и политика Кремля“ и „Большая часть неэстонцев настолько хорошо интегрирована, что, только по имени возможно понять, что они не эстонцы, но они являются частью нашего общества во всех смыслах“.
Во всем этом можно было бы усмотреть будущие политические амбиции, но скорее в словах господина Синисалу есть лишь четкий прагматизм: давайте не увеличивать температуру под уже и так раскаленной сковородкой. И поверьте, экс-глава КаПо знает, о чем говорит.
Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова: не бойтесь!
Евгения Парв, репортер из Ида-Вирумаа
Безусловно, титул героя уходящего года по праву заслуживает директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова, имеющая активную гражданскую позицию и не боящаяся ее озвучивать. Плакат на башне Нарвского замка „Путин - военный преступник“, наделавший много шума и посеявший немало недовольства среди пророссийской части нарвитян, а также непреклонность в вопросах того, что культура не может не замечать войну, и, как следствие - противостояние с членами совета от города, обходится Марии недешево: она получает угрозы, но продолжает с достойным упорством напоминать о трагическом прошлом Нарвы и переписанной истории, на которой выросло новое, послевоенное поколение нарвитян.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский: организатор таллиннского переворота
Виталий Бесчастный, шеф-редактор RusDelfi
Евгений Осиновский сместил Михаила Кылварта с поста мэра столицы. Занял его кабинет. Сформировал коалицию из четырех партий. И удержал власть в городе, хотя многие предсказывали смену режима до конца года. Любого политика сложно назвать героем, несмотря на его достижения, многие видят в основном провалы. Их было достаточно, и достижений, и провалов. Факт один: 20-летнее центральное правление в городе изменилось. Один из главных архитекторов перестройки - именно мэр Таллинна Евгений Осиновский. Как мы знаем, задача любого политика - приход к власти, с этим Осиновский героически справился.
Врач-реаниматолог Евгений Щаслывый: важный разговор о медицине
Ольга Минник, редактор рубрики мнений
Уроженец Таллинна, Евгений Щаслывый, после школы перепробовал несколько профессий, прежде, чем найти себя в медицине. По его словам, учеба не давалась ему так легко, как многим его одногруппникам, к своей цели стать врачом он шел через упорный труд и постоянную зубрежку. Несмотря на трудности профессии и большую ответственность, Щаслывый признается, что видеть то, как человек возвращается к жизни в его руках — самая ценная награда за тяжелый труд и бессонные ночи.
Доктор Щаслывый, оставаясь в рамках своей профессиональной компетенции, два года подряд рассказывает нашему обществу о важных темах, касающихся здоровья человека, а так же о том, что беспокоит медицинское сообщество сейчас, когда кризисы идут один за одним. Благодаря открытости и умению дипломатично отвечать на острые и деликатные вопросы, доктор Щаслывый способствует просвещению нашего общества и налаживанию диалога между врачами и пациентами, а так же между врачами и правительством, которое в последнее время остается равнодушным к нуждам медицинских сотрудников.
Пловчиха Энели Ефимова: национальный герой
Евгений Грибовский, спортивный корреспондент
Нынешний год стал триумфальным для эстонской пловчихи Энели Ефимовой. На чемпионате Европы 2024 года в Белграде она завоевала золото на дистанции 100 метров брассом. На юниорском чемпионате Европы в Вильнюсе Ефимова вновь стала первой на этой же дистанции, установив в полуфинале новый рекорд Эстонии — 1 минута 6,08 секунды.
Особенно значимым стало её выступление на Олимпийских играх 2024 года, где она стала первой эстонской пловчихой, вышедшей в финал, и заняла седьмое место в заплыве на 100 метров брассом.
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште Ефимова завоевала бронзовую медаль, преодолев дистанцию 100 метров брассом за 1 минуту 3,25 секунды. Эта медаль стала историческим достижением — первой для эстонского плавания на чемпионатах мира и первой личной наградой Энели на столь высоком уровне.