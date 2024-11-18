Новости Эстонии
18.11.2024, 07:00

ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Экс-глава КаПо Арнольд Синисалу: Россия делает всё возможное, чтобы поссорить эстонцев и неэстонцев

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Арнольд Синисалу
Арнольд Синисалу
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Бывший генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу рассказал RusDelfi, опасно ли лишать граждан России и Беларуси избирательного права в Эстонии и менять Конституцию, общаются ли его недавние коллеги с ФСБ и проверяла ли его служба русскоязычных жителей нашей страны на лояльность после начала полномасштабной войны в Украине.

По каким причинам человек попадает в поле зрения КаПо? Можете привезти несколько примеров?

Невозможно углубляться в специфику или конкретные примеры. Те примеры, которые являются публичными, касаются судебных дел.

Во-первых, человек должен сам приложить значительные усилия. Обычный человек, конечно, не находится в поле интересов Департамента полиции безопасности. А тот, кто находится в этом поле, определяется Законом об учреждениях безопасности, который регулирует задачи Департамента полиции безопасности. Мы должны защищать конституционный порядок от экстремистов — будь то левые или правые радикалы. Или, например, экотеррористы, что является темой для Западной Европы, хотя, к счастью, у нас этого пока нет.

Также в интервью:

  • Когда началась полномасштабная война в Украине, вы еще занимали должность главы КаПо. Проверяла ли КаПо каждого русскоязычного жителя Эстонии после 22 февраля 2022 года?

  • Люди, у которых установлены российские спутниковые тарелки и смотрят российское тв, могут попасть в поле зрения КаПо?

  • Люди, которые часто ездят в Россию, попадают в поле зрения КаПо?

  • Кирилл Буданов говорил, что сотрудничество Украины и Эстонии в разведке — двустороннее и максимально тесное. В каких направлениях работают спецслужбы Украины и Эстонии?

  • На данный момент возможен рабочий контакт с ФСБ или другими российскими спецслужбами?

  • Какие угрозы безопасности вы считаете наиболее актуальными для Эстонии на данный момент?

  • Представляют ли угрозу для безопасности Эстонии граждане РФ и Беларуси, у которых пока что есть право голосовать на местных выборах. И если да, то какую, в чем она выражается?

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