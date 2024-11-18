ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Экс-глава КаПо Арнольд Синисалу: Россия делает всё возможное, чтобы поссорить эстонцев и неэстонцев

По каким причинам человек попадает в поле зрения КаПо? Можете привезти несколько примеров?

Во-первых, человек должен сам приложить значительные усилия. Обычный человек, конечно, не находится в поле интересов Департамента полиции безопасности. А тот, кто находится в этом поле, определяется Законом об учреждениях безопасности, который регулирует задачи Департамента полиции безопасности. Мы должны защищать конституционный порядок от экстремистов — будь то левые или правые радикалы. Или, например, экотеррористы, что является темой для Западной Европы, хотя, к счастью, у нас этого пока нет.