ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI | Экс-глава КаПо Арнольд Синисалу: Россия делает всё возможное, чтобы поссорить эстонцев и неэстонцев(1)
Бывший генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу рассказал RusDelfi, опасно ли лишать граждан России и Беларуси избирательного права в Эстонии и менять Конституцию, общаются ли его недавние коллеги с ФСБ и проверяла ли его служба русскоязычных жителей нашей страны на лояльность после начала полномасштабной войны в Украине.
По каким причинам человек попадает в поле зрения КаПо? Можете привезти несколько примеров?
Невозможно углубляться в специфику или конкретные примеры. Те примеры, которые являются публичными, касаются судебных дел.
Во-первых, человек должен сам приложить значительные усилия. Обычный человек, конечно, не находится в поле интересов Департамента полиции безопасности. А тот, кто находится в этом поле, определяется Законом об учреждениях безопасности, который регулирует задачи Департамента полиции безопасности. Мы должны защищать конституционный порядок от экстремистов — будь то левые или правые радикалы. Или, например, экотеррористы, что является темой для Западной Европы, хотя, к счастью, у нас этого пока нет.
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